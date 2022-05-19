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Frio de doer

ES registra 1,5 °C e fica próximo de recorde histórico de 60 anos

Medição ocorrida na estação meteorológica do Incaper em Aracê, em Domingos Martins, na madrugada desta quinta (19), foi a menor desde abril de 2010 e muito perto da marca de -1 °C, recordista desde 1963

Publicado em 19 de Maio de 2022 às 11:22

Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

19 mai 2022 às 11:22
Frio no ES
Em Nossa Senhora do Carmo, na região de Aracê, em Domingos Martins, o campo amanheceu com gelo sobre a pastagem nesta quinta-feira (19) Crédito: Renato Uiliana | Internauta
Frio, muito frio mesmo. Falar sobre baixas temperaturas no distrito de Aracê, em Domingos Martins, na Região Serrana do Estado, não chega a ser uma novidade, visto que esta elevada área do município é reconhecidamente uma das mais geladas do Espírito Santo. Ocorre que, na madrugada desta quinta-feira (19), a Estação Meteorológica do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural, registrou 1,5 °C no local.
A marca, segundo a aferição do Incaper, é histórica não apenas para Aracê e Domingos Martins, como também ao Espírito Santo. Desde que a Estação Meteorológica instalada na Fazenda Experimental Mendes da Fonseca foi modernizada e passou a ser automática em abril de 2010, a menor temperatura até a presente data havia sido 1,8 °C, ocorrido no dia 22 de outubro do mesmo ano.
Frio no ES
Em Córrego Dantas, moradores registraram a temperatura de 0,1 °C nesta madrugada Crédito: Elicio Fugulim
A mínima desta madrugada, entretanto, foi 0,3 grau abaixo, o que faz do registro o mais frio já registrado desde que a estação foi atualizada. A temperatura próxima de 0°C em Aracê é tão fria que se aproximou do recorde histórico oficialmente registrado no Estado, quando em 14 de julho de 1963, a então Estação Meteorológica Convencional, instalada no mesmo local (Aracê), cravou um grau negativo, marca vigente até a atualidade.

CONGELOU

Com temperaturas tão baixas, os moradores da região registraram as consequências do frio. Na comunidade de Córrego Dantas, que fica em uma área ainda mais elevada de Aracê, a medição foi ainda menor.
Registros compartilhados pelos moradores Elicio Fugulim e Angelica Schaefer  indicaram mínima de 0,1 °C (para registros oficiais, valem as temperaturas aferidas nas estações meteorológicas do Incaper ou demais institutos climáticos). Em um dos vídeos feito ao amanhecer, era possível ver o gelo formado sobre as superfícies. Para eternizar o "frio de rachar", a temperatura e a data foram desenhados no próprio gelo.
Para quem mora não apenas na região, mas em todo o ES, é bom estar preparado, pois o frio permanecerá pelos próximos dias e noites. Segundo o Incaper, a tendência é que as temperaturas continuem amenas por conta da atuação de uma forte massa de ar polar.
No Sul do Estado, houve registros de geadas e cenários de muitas cidades amanheceram congelados. 
ES registra 1,5 grau e fica próximo de recorde histórico de 60 anos

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