ES registra 1,5 °C e fica próximo de recorde histórico de 60 anos

Em Nossa Senhora do Carmo, na região de Aracê, em Domingos Martins, o campo amanheceu com gelo sobre a pastagem nesta quinta-feira (19) Crédito: Renato Uiliana | Internauta

A marca, segundo a aferição do Incaper, é histórica não apenas para Aracê e Domingos Martins, como também ao Espírito Santo. Desde que a Estação Meteorológica instalada na Fazenda Experimental Mendes da Fonseca foi modernizada e passou a ser automática em abril de 2010, a menor temperatura até a presente data havia sido 1,8 °C, ocorrido no dia 22 de outubro do mesmo ano.

Em Córrego Dantas, moradores registraram a temperatura de 0,1 °C nesta madrugada Crédito: Elicio Fugulim

A mínima desta madrugada, entretanto, foi 0,3 grau abaixo, o que faz do registro o mais frio já registrado desde que a estação foi atualizada. A temperatura próxima de 0°C em Aracê é tão fria que se aproximou do recorde histórico oficialmente registrado no Estado, quando em 14 de julho de 1963, a então Estação Meteorológica Convencional, instalada no mesmo local (Aracê), cravou um grau negativo, marca vigente até a atualidade.

CONGELOU

Com temperaturas tão baixas, os moradores da região registraram as consequências do frio. Na comunidade de Córrego Dantas, que fica em uma área ainda mais elevada de Aracê, a medição foi ainda menor.

Registros compartilhados pelos moradores Elicio Fugulim e Angelica Schaefer indicaram mínima de 0,1 °C (para registros oficiais, valem as temperaturas aferidas nas estações meteorológicas do Incaper ou demais institutos climáticos). Em um dos vídeos feito ao amanhecer, era possível ver o gelo formado sobre as superfícies. Para eternizar o "frio de rachar", a temperatura e a data foram desenhados no próprio gelo.

Para quem mora não apenas na região, mas em todo o ES, é bom estar preparado, pois o frio permanecerá pelos próximos dias e noites. Segundo o Incaper, a tendência é que as temperaturas continuem amenas por conta da atuação de uma forte massa de ar polar.

No Sul do Estado, houve registros de geadas e cenários de muitas cidades amanheceram congelados.