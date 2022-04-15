Ventos de quase 80 km/h são registrados na Terceira Ponte

Os ventos chegaram a 79,66 quilômetros por hora na Terceira Ponte na tarde desta sexta-feira (15)

Naquele dia, os ventos atingiram velocidade superior a 119 km/h na ponte e causaram uma série de danos na Grande Vitória, como queda de árvores e destalhamento de casas. Diante dessas ocorrências, a concessionária avaliou que seria melhor interromper o tráfego.

Para alertar os motoristas sobre os cuidados na Terceira Ponte, existem placas luminosas com avisos. Acima de 80 quilômetros, a orientação é reduzir a velocidade; com mais de 90 km/h, não é recomendável que motociclistas atravessem a pista e, se chega a 110, as motos são proibidas. O limite para fechamento da ponte é 120 km/h.