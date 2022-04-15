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Frente fria

Tempo virou! Dia de ventos fortes e mar agitado em Vitória

Segundo o Climatempo, a frente fria avançou do Sul para o Sudeste do Brasil e passa, nesta sexta-feira (15), a influenciar o território capixaba

Publicado em 15 de Abril de 2022 às 16:18

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

15 abr 2022 às 16:18
Anunciada durante toda a semana, a frente fria chegou e já deu uma trégua no calorão que vinha fazendo no Espírito Santo. Em Vitória, o tempo virou e o feriado começou com ventos fortes e mar agitado.
Como destaca o Climatempo, essa frente fria avançou do Sul para o Sudeste do Brasil e passa, nesta sexta-feira (15), a influenciar o território capixaba, o Norte e o Leste de Minas Gerais e a Bahia.
A virada no tempo somada com o ar muito quente, que predominou nestas áreas até a tarde de quinta-feira (14), estimula a formação de nuvens muito carregadas com potencial para temporais.
Ainda conforme o Climatempo, a sexta-feira (15) fica em alerta para a possibilidade de temporais e fortes pancadas de chuva e raios em todo o Estado, onde pode chover várias vezes no decorrer do dia.
Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), inclusive, lançou um aviso amarelo, de perigo potencial, para a possibilidade de ventos fortes em todo o litoral capixaba. O alerta vale até as 23h59 desta sexta-feira (15).

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