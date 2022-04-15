Tempo virou! Dia de ventos fortes e mar agitado em Vitória

A virada no tempo somada com o ar muito quente, que predominou nestas áreas até a tarde de quinta-feira (14), estimula a formação de nuvens muito carregadas com potencial para temporais.

Ainda conforme o Climatempo, a sexta-feira (15) fica em alerta para a possibilidade de temporais e fortes pancadas de chuva e raios em todo o Estado, onde pode chover várias vezes no decorrer do dia.