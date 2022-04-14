Vitória e Ecoporanga são destaques de calor em ranking no Brasil

Entre as capitais, Vitória ficou atrás somente de Boa Vista (RR), que registrou 36,1 °C na quarta-feira. O ranking, após a cidade capixaba, tem ainda o Rio de Janeiro (RJ), Cuiabá (MT), Teresina (PI) e Porto Velho (RO). Confira:

Já no ranking que contempla todas as cidades do Brasil, a cidade do Noroeste do Espírito Santo fica atrás de municípios do Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste. Confira a colocação:

Ainda conforme o Climatempo, a massa de ar frio de origem polar que vem com esta frente fria vai se espalhar sobre o Centro-Sul do Brasil nos próximos dias e várias capitais — incluindo Vitória — poderão registrar novos recordes de frio para o ano de 2022. Os recordes devem ser de menor temperatura mínima e menor temperatura máxima, ou madrugada e tarde mais fria.