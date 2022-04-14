Vitória e Ecoporanga são destaques de calor em ranking no Brasil

A quarta-feira (13) foi de sol e calor na maior parte do Espírito Santo, mas duas cidades tiveram destaque nacional em relação a altas temperaturas. Enquanto Vitória foi a segunda capital mais quente do Brasil, com 34,5 °C, Ecoporanga entrou no Top 5 dos municípios brasileiros, com 36,1 °C. Os dados são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
Entre as capitais, Vitória ficou atrás somente de Boa Vista (RR), que registrou 36,1 °C na quarta-feira. O ranking, após a cidade capixaba, tem ainda o Rio de Janeiro (RJ), Cuiabá (MT), Teresina (PI) e Porto Velho (RO). Confira:
- Boa Vista (RR): 36,1 °C
- Vitória: 34,5 °C
- Rio de Janeiro (RJ) e Cuiabá: 34,2 °C
- Teresina (PI): 33,8 °C
- Porto Velho (RO): 33,1 °C
Já no ranking que contempla todas as cidades do Brasil, a cidade do Noroeste do Espírito Santo fica atrás de municípios do Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste. Confira a colocação:
- Piranhas (AL): 37,2 °C
- Itaobim (MG): 36,7 °C
- Pão de Açúcar (AL): 36,5 °C
- Brumado (BA) e Aragarças (GO): 36,2 °C
- Boa Vista (RR), Ecoporanga (ES), Bom Jesus da Lapa (BA): 36,1°C
ALTAS TEMPERATURAS ANTECEDEM FRENTE FRIA NO ESPÍRITO SANTO
Como mostrou a reportagem de A Gazeta, o Instituto Climatempo alerta para a chegada de uma frente fria que deve diminuir as temperaturas em todas as regiões do Estado. Segundo o instituto, a frente fria já avançou sobre o Sul do Brasil na terça-feira (12) e, na quarta-feira (13), passou por São Paulo. A previsão é que chegue ao Espírito Santo nesta quinta-feira (14).
Ainda conforme o Climatempo, a massa de ar frio de origem polar que vem com esta frente fria vai se espalhar sobre o Centro-Sul do Brasil nos próximos dias e várias capitais — incluindo Vitória — poderão registrar novos recordes de frio para o ano de 2022. Os recordes devem ser de menor temperatura mínima e menor temperatura máxima, ou madrugada e tarde mais fria.
O registro de temperaturas amenos é confirmado pelo Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper). Veja a previsão dia a dia, segundo o Incaper:
- Quinta (14): O sol aparece entre nuvens e, a partir da tarde, a combinação entre calor e umidade irá favorecer o aumento de nebulosidade e pancadas de chuva com trovoadas nas regiões Sul, Serrana, Noroeste e Norte. A chuva pode vir acompanhada de rajadas de vento e descargas atmosféricas. A região Nordeste e a Grande Vitória têm chuva passageira à noite. As temperaturas aumentam em todas as regiões.
- Sexta (15): Mudança nas condições do tempo em todo o Espírito Sando. A passagem de uma frente fria pelo litoral capixaba irá deixar o tempo instável em todo o Estado. O sol aparece entre muitas nuvens e chove, em alguns momentos do dia, em todas as regiões. As temperaturas diminuem em todo o Estado. Em alguns momentos, as rajadas podem ser de forte intensidade.
- Sábado (16): O tempo segue instável em todo o Espírito Santo. O sol aparece entre algumas nuvens e chove fraco, em alguns momentos do dia, em todo o Estado. A temperatura diminui em todas as regiões.
- Domingo (17): Sol entre algumas nuvens e chuva fraca, em alguns momentos do dia, nas regiões Sul, Serrana, Grande Vitória e Nordeste. As demais áreas do Estado têm predomínio de sol e não chove. As temperaturas aumentam gradativamente em todas as regiões.
Vitória e Ecoporanga são destaques de calor em ranking no Brasil