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Tempo vai mudar

Frente fria chega ao ES e diminui as temperaturas no feriado

A frente fria chega nesta quinta (14) e, de acordo com o portal Climatempo, Vitória pode registrar a menor máxima e a menor mínima do ano no sábado (16)
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

12 abr 2022 às 07:07

Publicado em 12 de Abril de 2022 às 07:07

Chuva e vento em Vitória nesta quarta-feira
Frente fria chega ao ES e diminui as temperaturas no feriado Crédito: Fernando Madeira
Os capixabas finalmente terão um alívio no calorão que vem fazendo no Espírito Santo. Segundo o Climatempo, uma frente fria chega ao Estado na quinta-feira (14) e deve diminuir as temperaturas no feriado e no fim de semana.
Segundo o portal de meteorologia, a frente fria já avança sobre o Sul do Brasil nesta terça-feira (12) e, na quarta-feira (13), passa por São Paulo. Na quinta-feira (14), alcança o Espírito Santo e, na sexta-feira (15), atinge o Sul da Bahia.

VEM RECORDE DE FRIO EM VITÓRIA

Ainda de acordo com o Climatempo, a massa de ar frio de origem polar que vem com esta frente fria vai se espalhar sobre o Centro-Sul do Brasil nos próximos dias e várias capitais — incluindo Vitória — poderão registrar novos recordes de frio para o ano de 2022. Os recordes devem ser de menor temperatura mínima e menor temperatura máxima, ou madrugada e tarde mais fria.
A capital dos capixabas pode bater o recorde de mínima e de menor máxima no sábado (16). De acordo com o Climatempo, até o momento, a menor mínima (20,3°C) foi no dia 22 de março, enquanto a menor máxima (26,2) foi no dia 9 de janeiro em Vitória.

FERIADÃO

Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a Sexta-Feira da Paixão (15), que é feriado, será de mudança nas condições do tempo em todo o Espírito Sando. A passagem de uma frente fria pelo litoral capixaba irá deixar o tempo instável. O sol aparece entre muitas nuvens e chove, em alguns momentos do dia, em todas as regiões. As temperaturas diminuem em todo o Estado. O vento sopra com moderada intensidade pelo litoral. Em alguns momentos, as rajadas podem ser de forte intensidade.
O sábado (16) segue com tempo instável. O sol aparece entre algumas nuvens e chove fraco, em alguns momentos do dia, em todo o Estado. A temperatura diminui em todas as regiões. O vento sopra com moderada intensidade no Litoral Nordeste. Em alguns momentos, as rajadas podem ser de forte intensidade.
Por fim, o domingo de Páscoa (17), que também é feriado, será de sol entre algumas nuvens e chuva fraca, em alguns momentos do dia, em todo o Estado. O vento sopra com moderada intensidade no litoral da região Nordeste e na Grande Vitória.

Atualização

13/04/2022 - 1:49
Após a publicação da reportagem, o Incaper divulgou a previsão do tempo de sábado e domingo. O texto foi atualizado. 
Frente fria chega ao ES e diminui as temperaturas no feriado

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