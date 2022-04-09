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Cidades do ES recebem alerta de chuva forte; veja lista

O aviso do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) compreende as regiões Sul e Serrana. Na Grande Vitória, não há expectativa de chuva
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

09 abr 2022 às 16:44

Publicado em 09 de Abril de 2022 às 16:44

Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de chuvas intensas para  29 municípios do Espírito Santo. O aviso, de classificação amarela — a menor na escala de grau de risco — é válido até as 10h deste domingo (10) e compreende as regiões Sul e Serrana. Na Grande Vitória, não há expectativa de chuva, como mostra o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper). Uma boa notícia para os foliões que forem curtir o Carnaval de Vitória, no Sambão do Povo.
Nas cidades em alerta, pode chover entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, e os ventos, considerados intensos, podem chegar a 60 km/h. O risco é baixo para o corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

CIDADES EM ALERTA

  1. Alegre
  2. Alfredo Chaves
  3. Apiacá
  4. Atílio Vivacqua
  5. Bom Jesus do Norte
  6. Brejetuba
  7. Cachoeiro de Itapemirim
  8. Castelo
  9. Conceição do Castelo
  10. Divino de São Lourenço
  11. Dores do Rio Preto
  12. Guaçuí
  13. Ibatiba
  14. Ibitirama
  15. Iconha
  16. Irupi
  17. Itapemirim
  18. Iúna
  19. Jerônimo Monteiro
  20. Marataízes
  21. Mimoso do Sul
  22. Muniz Freire
  23. Muqui
  24. Piúma
  25. Presidente Kennedy
  26. Rio Novo do Sul
  27. São José do Calçado
  28. Vargem Alta
  29. Venda Nova do Imigrante

Orientações do Inmet

- Em caso de rajadas de vento: não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda
- Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada
- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193)

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Afinal, como se mede a quantidade de chuva?

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