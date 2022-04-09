Cidades do ES recebem alerta de chuva forte; veja lista

CIDADES EM ALERTA
- Alegre
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- Muniz Freire
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- Piúma
- Presidente Kennedy
- Rio Novo do Sul
- São José do Calçado
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante
Orientações do Inmet
- Em caso de rajadas de vento: não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda
- Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada
- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193)