Carnaval de Vitória: vai ter chuva durante desfiles do grupo especial?

A programação cultural do fim de semana no Espírito Santo está diferente. Após um ano de pausa por causa da Covid-19, o Carnaval de Vitória voltou à avenida e conta, neste sábado (9), com o terceiro dia de desfiles: desta vez, a disputa é entre as escolas de samba da elite da folia capixaba.
Você que já tem o ingresso garantido ou ainda pensa em aproveitar a folia no Sambão do Povo, seja para desfilar ou assistir, deve estar se perguntando, dentre outras coisas, sobre a previsão do tempo para este sábado. Será que vai chover na hora dos desfiles do grupo especial do Carnaval de Vitória?
De acordo com a previsão do tempo do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), não há expectativa de chuva na Grande Vitória.
32 ºC
É a temperatura máxima prevista para Vitória neste sábado (9)
À tarde, haverá pancadas de chuva com trovoadas isoladas na região Sul do Estado e nos trechos Sul e Oeste da Região Serrana. Isso será provocado por áreas de instabilidade associadas ao calor e à umidade.
"Não há expectativa de chuva nas demais áreas do Espírito Santo, inclusive na Grande Vitória. A previsão indica calor e poucas nuvens"
CHUVA APARECE NO DOMINGO
No domingo, a presença da umidade trazida pelos ventos costeiros mantém a instabilidade no Espírito Santo. Há previsão de chuva ao longo do dia por toda a metade sul capixaba e na Grande Vitória.
Na metade norte capixaba, previsão de chuva em alguns momentos em trechos das regiões Nordeste e Noroeste próximos ao Rio Doce. Não há expectativa de chuva nas áreas próximas à divisa com a Bahia.