Carnaval de Vitória: vai ter chuva durante desfiles do grupo especial?

Imagem de desfile do grupo especial do Carnaval de Vitória em 2020 Crédito: Fernando Madeira

A programação cultural do fim de semana no Espírito Santo está diferente. Após um ano de pausa por causa da Covid-19 , o Carnaval de Vitória voltou à avenida e conta, neste sábado (9), com o terceiro dia de desfiles: desta vez, a disputa é entre as escolas de samba da elite da folia capixaba.

Será que vai chover na hora dos desfiles do grupo especial do Carnaval de Vitória? Você que já tem o ingresso garantido ou ainda pensa em aproveitar a folia no Sambão do Povo , seja para desfilar ou assistir, deve estar se perguntando, dentre outras coisas, sobre a previsão do tempo para este sábado.

32 ºC É a temperatura máxima prevista para Vitória neste sábado (9)

À tarde, haverá pancadas de chuva com trovoadas isoladas na região Sul do Estado e nos trechos Sul e Oeste da Região Serrana. Isso será provocado por áreas de instabilidade associadas ao calor e à umidade.

"Não há expectativa de chuva nas demais áreas do Espírito Santo, inclusive na Grande Vitória. A previsão indica calor e poucas nuvens" Incaper -

CHUVA APARECE NO DOMINGO

No domingo, a presença da umidade trazida pelos ventos costeiros mantém a instabilidade no Espírito Santo. Há previsão de chuva ao longo do dia por toda a metade sul capixaba e na Grande Vitória.