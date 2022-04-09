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Previsão do tempo

Carnaval de Vitória: vai ter chuva durante desfiles do grupo especial?

Escolas de samba da elite do carnaval capixaba desfilam neste sábado (9), no Sambão do Povo, em busca do título de campeã
Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

09 abr 2022 às 15:30

Publicado em 09 de Abril de 2022 às 15:30

Jucutuquara é a segunda escola a desfilar no Sambão do Povo
Imagem de desfile do grupo especial do Carnaval de Vitória em 2020 Crédito: Fernando Madeira
A programação cultural do fim de semana no Espírito Santo está diferente. Após um ano de pausa por causa da Covid-19, o Carnaval de Vitória voltou à avenida e conta, neste sábado (9), com o terceiro dia de desfiles: desta vez, a disputa é entre as escolas de samba da elite da folia capixaba.
Você que já tem o ingresso garantido ou ainda pensa em aproveitar a folia no Sambão do Povo, seja para desfilar ou assistir, deve estar se perguntando, dentre outras coisas, sobre a previsão do tempo para este sábado. Será que vai chover na hora dos desfiles do grupo especial do Carnaval de Vitória?
De acordo com a previsão do tempo do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), não há expectativa de chuva na Grande Vitória.

32 ºC

É a temperatura máxima prevista para Vitória neste sábado (9)
À tarde, haverá pancadas de chuva com trovoadas isoladas na região Sul do Estado e nos trechos Sul e Oeste da Região Serrana. Isso será provocado por áreas de instabilidade associadas ao calor e à umidade.
"Não há expectativa de chuva nas demais áreas do Espírito Santo, inclusive na Grande Vitória. A previsão indica calor e poucas nuvens"
Incaper -  

CHUVA APARECE NO DOMINGO

No domingo, a presença da umidade trazida pelos ventos costeiros mantém a instabilidade no Espírito Santo. Há previsão de chuva ao longo do dia por toda a metade sul capixaba e na Grande Vitória.
Na metade norte capixaba, previsão de chuva em alguns momentos em trechos das regiões Nordeste e Noroeste próximos ao Rio Doce. Não há expectativa de chuva nas áreas próximas à divisa com a Bahia.

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