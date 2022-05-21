Gerente de Educação de Jovens e Adultos de Vila Velha é preso

Advogado afirma que não sabe motivo da prisão
Em contato por telefone, o advogado Augusto Soares Sant'Anna informou que o caso está sendo investigado e corre sob segredo de justiça. Ele afirmou que ainda está tomando conhecimento do caso e não pode dar mais detalhes, pois seu cliente, Stanley Amarante, está preso, mas o motivo da prisão ele só poderá informar depois que apurar devidamente o ocorrido. O advogado acrescentou que vai se pronunciar assim que tiver todas as informações sobre o caso.
Nota da Prefeitura de Vila Velha
A Prefeitura de Vila Velha informa que não foi notificada formalmente sobre a decisão da Justiça. Que o servidor (Stanley Amarante da Silva) é efetivo desde 2003 e atuava em funções administrativas. O processo está em segredo de justiça e apenas após conhecer o teor da acusação (a prefeitura) poderá determinar qual medida administrativa será tomada.