Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Norte do ES

Adolescente é morto por policiais em Jaguaré; PM diz que houve confronto

Fato ocorreu nesta sexta-feira (20). Segundo a PM, o menor estava armado, junto com outros indivíduos, e grupo atirou contra os militares, que revidaram

Publicado em 21 de Maio de 2022 às 15:47

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

21 mai 2022 às 15:47
Um adolescente de 16 anos foi morto a tiros nesta sexta-feira (20), no bairro Nova Esperança, Jaguaré, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, ele estava armado junto com outros indivíduos e, ao perceber a presença da equipe, o grupo entrou em confronto com os policiais, que revidaram os disparos, atingindo o jovem.
A Polícia Militar informou que fazia patrulhamento no bairro, conhecido pelos militares como região de intenso tráfico de drogas, e a equipe viu os indivíduos em uma das casas. Ao perceberem a presença dos policiais, eles teriam iniciado o confronto, segundo a PM.
A PM afirmou que, com o adolescente que morreu, foi encontrada uma garrucha calibre 22., e disse que o jovem tinha mandado de prisão em aberto pelo crime de tráfico de drogas.
Materiais apreendidos em Jaguaré.
Materiais apreendidos pela PM durante ação em Jaguaré Crédito: Divulgação | PMES
Durante a ação, um homem de 29 anos foi detido. De acordo com a Polícia Militar, contra ele havia um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas.
Alguns materiais apreendidos na ação:
  • R$ 1.370 em espécie
  • 1 Carregador de pistola 9 mm
  • 25 munições calibre 9 mm CBC intactas
  • 1 garrucha cal. 22 
  • 9 munições CBC cal. 22 (8 intactas e 1 picotada)
  • 60 pedras de crack
  • 15 papelotes de cocaína 
  • 6 buchas de maconha
  • 1 celular 
  • 1 powerbank 
  • 1 relógio Invicta dourado
  • 1 pochete 
A reportagem procurou a Polícia Civil para informar sobre as circunstâncias da morte do adolescente e outros detalhes relacionados ao atendimento à ocorrência, mas a assessoria de imprensa da corporação informou, por nota, que "durante finais de semana, feriados e pontos facultativos a assessoria só tem acesso às ocorrências e autuações do plantão vigente das delegacias".

Veja Também

Presa em Piúma suspeita de matar jovem de 18 anos a facadas

Homem é morto a facadas durante briga em pousada na Serra

Jovem é morto a tiros por policiais militares em Cariacica

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo Jaguaré Polícia Civil Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Tadeu Schmidt entra na casa do BBB 26 e emociona finalistas
Rodox, com Rodolfo Abrantes, e Dead Fish promovem encontro com muito rock no ES
Rodox, com Rodolfo Abrantes, e Dead Fish promovem encontro com muito rock no ES
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 21/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados