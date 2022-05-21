Adolescente é morto por policiais em Jaguaré; PM diz que houve confronto

Um adolescente de 16 anos foi morto a tiros nesta sexta-feira (20), no bairro Nova Esperança, Jaguaré, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, ele estava armado junto com outros indivíduos e, ao perceber a presença da equipe, o grupo entrou em confronto com os policiais, que revidaram os disparos, atingindo o jovem.
A Polícia Militar informou que fazia patrulhamento no bairro, conhecido pelos militares como região de intenso tráfico de drogas, e a equipe viu os indivíduos em uma das casas. Ao perceberem a presença dos policiais, eles teriam iniciado o confronto, segundo a PM.
A PM afirmou que, com o adolescente que morreu, foi encontrada uma garrucha calibre 22., e disse que o jovem tinha mandado de prisão em aberto pelo crime de tráfico de drogas.
Durante a ação, um homem de 29 anos foi detido. De acordo com a Polícia Militar, contra ele havia um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas.
Alguns materiais apreendidos na ação:
- R$ 1.370 em espécie
- 1 Carregador de pistola 9 mm
- 25 munições calibre 9 mm CBC intactas
- 1 garrucha cal. 22
- 9 munições CBC cal. 22 (8 intactas e 1 picotada)
- 60 pedras de crack
- 15 papelotes de cocaína
- 6 buchas de maconha
- 1 celular
- 1 powerbank
- 1 relógio Invicta dourado
- 1 pochete
A reportagem procurou a Polícia Civil para informar sobre as circunstâncias da morte do adolescente e outros detalhes relacionados ao atendimento à ocorrência, mas a assessoria de imprensa da corporação informou, por nota, que "durante finais de semana, feriados e pontos facultativos a assessoria só tem acesso às ocorrências e autuações do plantão vigente das delegacias".