Adolescente é morto por policiais em Jaguaré; PM diz que houve confronto

Um adolescente de 16 anos foi morto a tiros nesta sexta-feira (20), no bairro Nova Esperança, Jaguaré , no Norte do Espírito Santo . Segundo a Polícia Militar , ele estava armado junto com outros indivíduos e, ao perceber a presença da equipe, o grupo entrou em confronto com os policiais, que revidaram os disparos, atingindo o jovem.

A Polícia Militar informou que fazia patrulhamento no bairro, conhecido pelos militares como região de intenso tráfico de drogas, e a equipe viu os indivíduos em uma das casas. Ao perceberem a presença dos policiais, eles teriam iniciado o confronto, segundo a PM.

A PM afirmou que, com o adolescente que morreu, foi encontrada uma garrucha calibre 22., e disse que o jovem tinha mandado de prisão em aberto pelo crime de tráfico de drogas.

Materiais apreendidos pela PM durante ação em Jaguaré Crédito: Divulgação | PMES

Durante a ação, um homem de 29 anos foi detido. De acordo com a Polícia Militar, contra ele havia um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas.

Alguns materiais apreendidos na ação:

R$ 1.370 em espécie

1 Carregador de pistola 9 mm

25 munições calibre 9 mm CBC intactas

1 garrucha cal. 22

9 munições CBC cal. 22 (8 intactas e 1 picotada)

60 pedras de crack

15 papelotes de cocaína

6 buchas de maconha

1 celular

1 powerbank

1 relógio Invicta dourado

1 pochete