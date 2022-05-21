Homem é morto a facadas durante briga em pousada na Serra

Um homem foi esfaqueado e morreu dentro de uma pousada localizada no bairro Castelândia, na Serra , na madrugada deste sábado (21). Ele estava hospedado no local e foi atacado por outro hóspede.

Tudo aconteceu por volta de 3h. Um sócio da pousada ouvido pela reportagem de A Gazeta relatou os dois homens eram usuários de drogas e teriam iniciado uma briga por causa de droga e dinheiro.

Ele explicou que os dois estavam em quartos diferentes, acompanhados, mas se cruzaram no local de madrugada. Foi quando ocorreram a discussão e a briga, que só terminaram após um deles começar a dar facadas no outro.

O sócio da pousada disse que o filho dele estava no comando da hospedagem no momento do crime e ouviu os gritos. Quando ele chegou ao local, o homem já havia sido esfaqueado. Ele, então, acionou a Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Para A Gazeta, o empresário relatou que o filho dele ainda tentou reanimar a vítima, seguindo as orientações que o Samu passava por telefone. No entanto, o resgate e a polícia demoraram mais de uma hora para chegar, segundo ele, já encontrando o homem sem vida.

A PM informou, em nota, que esteve no local e que a motivação ainda é desconhecida. "O Samu foi acionado e constatou o óbito da vítima. A Polícia Civil foi acionada".

Também procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra. "Até o momento nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto", diz a nota.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.