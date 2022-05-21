Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Bairro Castelândia

Homem é morto a facadas durante briga em pousada na Serra

Ele estava hospedado no local e foi atacado por um outro hóspede após uma discussão por causa de droga e dinheiro, na madrugada deste sábado (21)

Publicado em 21 de Maio de 2022 às 14:53

Geraldo Campos Jr

Geraldo Campos Jr

Publicado em 

21 mai 2022 às 14:53
Um homem foi esfaqueado e morreu dentro de uma pousada localizada no bairro Castelândia, na Serra, na madrugada deste sábado (21). Ele estava hospedado no local e foi atacado por outro hóspede.
Tudo aconteceu por volta de 3h. Um sócio da pousada ouvido pela reportagem de A Gazeta relatou os dois homens eram usuários de drogas e teriam iniciado uma briga por causa de droga e dinheiro.
Ele explicou que os dois estavam em quartos diferentes, acompanhados, mas se cruzaram no local de madrugada. Foi quando ocorreram a discussão e a briga, que só terminaram após um deles começar a dar facadas no outro.
O sócio da pousada disse que o filho dele estava no comando da hospedagem no momento do crime e ouviu os gritos. Quando ele chegou ao local, o homem já havia sido esfaqueado. Ele, então, acionou a Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Veja Também

Jovem é morto a tiros por policiais militares em Cariacica

PM detém três suspeitos e é alvo de tiros no Bairro da Penha, em Vitória

Para A Gazeta, o empresário relatou que o filho dele ainda tentou reanimar a vítima, seguindo as orientações que o Samu passava por telefone. No entanto, o resgate e a polícia demoraram mais de uma hora para chegar, segundo ele, já encontrando o homem sem vida.
A PM informou, em nota, que esteve no local e que a motivação ainda é desconhecida. "O Samu foi acionado e constatou o óbito da vítima. A Polícia Civil foi acionada".
Também procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra. "Até o momento nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto", diz a nota.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
A Polícia Civil destacou que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.

Veja Também

Polícia prende suspeitos de tentar matar dono de hotel em Vitória

Dupla rouba bicicleta e é perseguida a cavalo na Praia da Costa

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

crime Serra Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fernando Tatagiba
Parte 2: para o aniversário de morte de Fernando Tatagiba
Presídio
Quanto custa manter cada preso do sistema carcerário do ES
Imagem de destaque
Livro conta a história dos bairros de Vila Velha desde o século XVI

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados