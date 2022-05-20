Polícia prende suspeitos de tentar matar dono de hotel em Vitória

O dono do hotel estava no próprio quarto quando acabou a luz e foi esfaqueado Crédito: Poliana Alvarenga

Dois homens, suspeitos de tentarem matar o dono de um hotel de Vitória , foram presos temporariamente nesta semana pela Polícia Civil . O indivíduo de 21 anos foi detido durante uma operação deflagrada na quarta-feira (18), no bairro Andorinhas, na Capital, e o de 31 anos já estava preso no Centro de Triagem de Viana em decorrência de outro crime.

Além deles, um rapaz de 28 anos está preso pelo envolvimento na mesma tentativa de homicídio. Apontado como mandante, ele foi detido em flagrante pouco depois, ainda no dia 31 de março — data em que o homem de 64 anos foi esfaqueado no próprio estabelecimento.

"O crime teria sido motivado por causa do aluguel de um bar, que fica no imóvel do hotel. Ele seria de propriedade da vítima e alugado para o mandante" Marcelo Cavalcanti - Delegado titular da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP)

Conforme apontado pelas investigações, o mandante teria planejado que os suspeitos esfaqueassem o proprietário do hotel. No entanto, a exata participação deles ainda não foi esclarecida — já que a vítima relatou que um casal entrou no quarto dele e que apenas um homem desferiu os golpes.

Questionada pela reportagem de A Gazeta, a Polícia Civil informou que a mulher em questão foi identificada e segue em liberdade. Como o inquérito policial ainda está em andamento, outras informações não foram divulgadas pela corporação nesta sexta-feira (20).

FACADAS NO QUARTO DO HOTEL: RELEMBRE O CASO

Proprietário de um hotel, um homem de 64 anos foi esfaqueado durante a noite de 31 de março deste ano. No momento do crime, ele estava em um quarto do estabelecimento — onde mora — e foi surpreendido pouco após a energia elétrica cair no imóvel, que fica no bairro Andorinhas, em Vitória.

Na ocasião, ele relatou que um casal entrou no local, sendo que o homem portava uma faca e desferiu os golpes. Logo depois, os dois fugiram, ainda no escuro. Pessoas que escutaram os gritos ajudaram a vítima e acionaram a Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência ( Samu ).

Enquanto era socorrido, o homem de 64 anos informou desconfiar que o ataque sofrido por ele seria a mando de um homem que o devia dinheiro há muito tempo. Segundo a PM, esse suspeito foi preso pouco depois, no prédio do hotel, após restabelecer a energia elétrica no imóvel.