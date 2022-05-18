Ladrão conversa com vítima e depois furta e carrega moto a pé em Vitória

Como quem não quer nada, um criminoso conversou com o dono de uma motocicleta, fingindo procurar algum produto dentro de uma loja. O que o homem sequer desconfiava é que o suspeito estava de olho na moto dele, que estava estacionada no Centro de Vitória – e que acabou furtada nesta terça-feira (17).

Sem ser identificada por motivos de segurança, a vítima contou que o ladrão começou a falar como se ela trabalhasse no estabelecimento. "Eu indiquei onde ficava o que ele me perguntou e continuei fazendo a minha compra. Estava com uma lista na mão. Depois, quando saí, minha moto não estava mais lá", disse.

"A sensação é de impotência. Sobrei só com o carnê da moto: ainda restam 12 ou 14 prestações para pagar" X. - Proprietário da moto furtada

Outra dinâmica que chama atenção no crime é que o suspeito comete o furto e sai do local carregando a moto por ruas e avenidas do Centro de Vitória, como se ela estivesse quebrada ou sem gasolina. O criminoso também tinha um capacete em mãos desde o início da ação e o veste logo antes de levar o veículo.

"A moto estava estacionada na Rua Duque de Caxias. Ele saiu de lá, foi andando até a frente da Escadaria Maria Ortiz e depois pega a Avenida Jerônimo Monteiro. Ele andou bastante", comenta o comerciante Eugênio Martini, que resgatou as imagens de videomonitoramento, depois de saber do caso.

Pelo o que viu nas gravações, ele acredita que o suspeito seguiu o proprietário da moto e falou com ele com o objetivo de saber se daria tempo de cometer o furto. "Acho que o criminoso viu na mão do rapaz que havia uma lista grande de compras e que era provável que ele demorasse na loja", ponderou.

QRI-7A25 É a identificação da placa da moto furtada, que é uma Yamanha XTZ150 Crosser Z

Para tentar reaver a motocicleta, a vítima registrou um boletim de ocorrência. Em nota, a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos e que, até o momento, nenhum suspeito foi detido nem o veículo recuperado.

"A população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima pelo Disque-Denúncia (181) . Por meio do site é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas. O anonimato é garantido e todas as informações são investigadas", reforçou a corporação, em nota.