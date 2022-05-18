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Menina de 9 anos

Homem de 70 anos é preso suspeito de estuprar criança na Serra

Crime ocorreu na Serra. Vítima contou que o suspeito a seguiu, invadiu a casa dela e depois a atacou

Publicado em 18 de Maio de 2022 às 13:37

Publicado em 

18 mai 2022 às 13:37
Crime foi na zona rural do município da Serra
Crime foi na zona rural do município da Serra Crédito: Oliveira Alves
Um homem de 70 anos foi preso suspeito de estuprar uma menina de 9 anos nesta terça-feira (17), na zona rural do município da Serra.
A criança contou à mãe que foi atacada nos fundos da casa dela após ser seguida pelo suspeito que invadiu a residência.
Para a polícia, a vítima disse que o homem ofereceu R$ 50 e um refrigerante para que ela fosse com ele até os fundos da casa.
"Parou de frente para ela, abraçou ela e chamou ela para entrar. Ela falou que ele forçou ela a deitar no chão e deitou em cima dela", contou a mãe da vítima.
A menina conseguiu correr e gritar por ajuda. Preso em flagrante, o homem confirmou que foi até a casa da menina e ofereceu refrigerante para ela, mas negou o estupro.
Ele foi levado para a Delegacia do Plantão Especializado da Mulher (Pem), em Vitória, onde foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável e encaminhado para o sistema prisional.
"Estou esperando pra dar negativo e não constar nada mas não deixar de ser um crime porque ele tentou", disse a mãe da menina.
O nome do suspeito não será divulgado para preservar a identidade da vítima, que é menor de idade..

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