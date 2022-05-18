Homem de 70 anos é preso suspeito de estuprar criança na Serra

Crime foi na zona rural do município da Serra Crédito: Oliveira Alves

Um homem de 70 anos foi preso suspeito de estuprar uma menina de 9 anos nesta terça-feira (17), na zona rural do município da Serra

A criança contou à mãe que foi atacada nos fundos da casa dela após ser seguida pelo suspeito que invadiu a residência.

Para a polícia, a vítima disse que o homem ofereceu R$ 50 e um refrigerante para que ela fosse com ele até os fundos da casa.

"Parou de frente para ela, abraçou ela e chamou ela para entrar. Ela falou que ele forçou ela a deitar no chão e deitou em cima dela", contou a mãe da vítima.

A menina conseguiu correr e gritar por ajuda. Preso em flagrante, o homem confirmou que foi até a casa da menina e ofereceu refrigerante para ela, mas negou o estupro.

Ele foi levado para a Delegacia do Plantão Especializado da Mulher (Pem), em Vitória, onde foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável e encaminhado para o sistema prisional.

"Estou esperando pra dar negativo e não constar nada mas não deixar de ser um crime porque ele tentou", disse a mãe da menina.