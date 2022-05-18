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Investigação

Adolescentes suspeitos de dois assassinatos são apreendidos em Vila Velha

Dupla estaria vingando morte do irmão de um deles. Segundo a polícia, vítimas foram escolhidas a esmo

Publicado em 18 de Maio de 2022 às 13:15

Publicado em 

18 mai 2022 às 13:15
Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória
Caso foi investigado pela Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) Crédito: Carlos Alberto Silva
Dois adolescentes de 17 anos foram apreendidos nesta terça-feira (17), em Vila Velha, suspeitos de terem assassinado duas pessoas e de terem tentado matar outras duas nos meses de abril e maio deste ano.
Por serem menores de idade, eles não tiveram os nomes divulgados. De acordo com a Polícia Civil, os assassinatos seriam uma represália pela morte do irmão de um dos adolescentes, Deivid Aragão de Jesus, de 16 anos.

PRIMEIRA MORTE

O primeiro homicídio que teria sido executado pelos adolescentes foi no dia 5 de abril. Gabriel Nunes Mota, de 19 anos, foi morto a tiros no bairro Riviera da Barra.
No momento em que o jovem foi baleado, ele estava acompanhado de uma mulher de 23 anos. Ela não se feriu, mas foi vítima da tentativa de assassinato.
No dia 05 de maio, os dois adolescentes fizeram outro ataque, também em Riviera da Barra. Desta vez, a vítima foi Pedro Octávio da Silva Gomes, de 24 anos.
No dia seguinte, um adolescente de 17 anos também foi baleado pela dupla.

VÍTIMAS NÃO TINHA RELAÇÃO COM CRIMES

Segundo a polícia, nenhuma das vítimas dos adolescentes teriam ligação com os suspeitos, nem envolvimento direto no assassinato do irmão de um deles. Os menores teriam escolhido às vítimas a esmo.
Os dois adolescentes seriam envolvidos com facções criminosas que rivalizam pelo tráfico nos bairros Riviera da Barra e Terra Vermelha.
Os adolescentes foram encaminhados para o Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases).
Com informações da TV Gazeta

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