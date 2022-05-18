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Em Piúma

Jovem é morta a facadas após discutir sobre triângulo amoroso no ES

De acordo com registro policial, Tailaine Silva Nunes foi atingida com duas facadas depois de discutir com uma mulher. Crime aconteceu na terça (17)

Publicado em 18 de Maio de 2022 às 11:52

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

18 mai 2022 às 11:52
Jovem é morta a facadas após discutir sobre triângulo amoroso no ES
Tailaine Silva Nunes, de 18 anos, foi morta a facadas no Centro de Piúma Crédito: Arquivo pessoal
Uma mulher de 18 anos foi morta a facadas na noite de terça-feira (17), no Centro de Piúma, no Litoral Sul do Espírito Santo. A suspeita de ter cometido o crime é uma mulher com quem a vítima discutiu sobre um triângulo amoroso. Segundo a Polícia Militar, Tailaine Silva Nunes chegou a ser levada para o hospital do município, mas não resistiu. 
Parentes e amigos disseram aos militares que as mulheres estavam discutindo sobre um suposto triângulo amoroso no momento do crime. Por volta das 21h40, a vítima e uma prima foram até a residência da suspeita tirar satisfação e, em seguida, brigaram.

FERIDA NO BRAÇO E NO CORAÇÃO

A suspeita, segundo o relato de familiares da vítima à polícia, retirou uma faca de dentro da manga da blusa de frio e deu dois golpes na Tailaine. As facadas atingiram o coração e o braço de Tailaine. Populares a levaram ferida até o Hospital Nossa Senhora da Conceição. Após prestados os primeiros socorros, ela faleceu.
Segundo a Polícia Militar, a suposta autora teria fugido, tomando destino ignorado. Quando os militares chegaram ao hospital, familiares e amigos da vítima estavam causando tumulto no local. Um homem chegou a entrar na unidade, causando transtorno à equipe médica e aos pacientes que aguardavam atendimento. Foi necessário o uso da força para conduzi-lo para o lado de fora.
Viatura da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo
Polícia Civil investiga o crime Crédito: Carlos Alberto Silva

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL

Sobre o crime, a Polícia Civil informou que segue sob investigação da Delegacia de Piúma e, até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido. A população pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.

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