Jovem é morta a facadas após discutir sobre triângulo amoroso no ES

Tailaine Silva Nunes, de 18 anos, foi morta a facadas no Centro de Piúma Crédito: Arquivo pessoal

Uma mulher de 18 anos foi morta a facadas na noite de terça-feira (17), no Centro de Piúma , no Litoral Sul do Espírito Santo. A suspeita de ter cometido o crime é uma mulher com quem a vítima discutiu sobre um triângulo amoroso. Segundo a Polícia Militar , Tailaine Silva Nunes chegou a ser levada para o hospital do município, mas não resistiu.

Parentes e amigos disseram aos militares que as mulheres estavam discutindo sobre um suposto triângulo amoroso no momento do crime. Por volta das 21h40, a vítima e uma prima foram até a residência da suspeita tirar satisfação e, em seguida, brigaram.

FERIDA NO BRAÇO E NO CORAÇÃO

A suspeita, segundo o relato de familiares da vítima à polícia, retirou uma faca de dentro da manga da blusa de frio e deu dois golpes na Tailaine. As facadas atingiram o coração e o braço de Tailaine. Populares a levaram ferida até o Hospital Nossa Senhora da Conceição. Após prestados os primeiros socorros, ela faleceu.

Segundo a Polícia Militar, a suposta autora teria fugido, tomando destino ignorado. Quando os militares chegaram ao hospital, familiares e amigos da vítima estavam causando tumulto no local. Um homem chegou a entrar na unidade, causando transtorno à equipe médica e aos pacientes que aguardavam atendimento. Foi necessário o uso da força para conduzi-lo para o lado de fora.

Polícia Civil investiga o crime Crédito: Carlos Alberto Silva

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL