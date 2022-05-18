Grávida é agredida com socos, pauladas e coronhadas pelo ex-marido na Serra

Grávida de oito meses ficou com ferimentos em várias partes do corpo Crédito: Fabrício Christ

Uma jovem de 19 anos, grávida de de oito meses, pediu ajuda a policiais militares após ser agredida pelo ex-marido com socos, pauladas e coronhadas na madrugada desta quarta-feira (18), no bairro José de Anchieta, na Serra . A vítima, que trabalha como atendente de lanchonete, ficou com vários hematomas e contou que foi agredida durante uma hora com socos, pauladas e coronhadas do ex-marido, um gesseiro de 21 anos, identificado como Breno Nascimento da Silva.

"Ele não aceita que eu tenha amizades e nem nada. Meu rosto está todo inchado, minha cabeça está inchada. Não sabia mais o que fazer", contou.

Como estava com a filha de um ano no colo, a menina também acabou se machucando durante as agressões. Por causa dos ferimentos, a gestante foi levada para a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) de Carapina.

"Posteriormente, a equipe foi até a residência onde supostamente o indivíduo estava. Ele atendeu os policiais e afirmou que não tinha arma de fogo, porém depois afirmou que se tratava de um simulacro, direcionando que o equipamento estava no interior do seu veículo", informou a nota da Polícia Militar.

Breno Nascimento da Silva foi preso na casa de uma amiga. Ele foi levado, juntamente com o material apreendido, para a delegacia do Plantão Especializado da Mulher (Pem), em Vitória

Em nota, a Polícia Civil informou que o suspeito, de 21 anos, foi autuado em flagrante por "lesão corporal qualificada, ameaça e injúria" na forma da Lei Maria da Penha e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana.

A jovem contou que o relacionamento durou três anos. Durante todo esse tempo, ela foi vítima de violência. Cansada das agressões, há 15 dias ela decidiu se separar, mas o homem não saía de casa. A família da atendente mora na Serra, mas há algum tempo a mãe dela se mudou para outro estado. A jovem diz que pretende criar as filhas junto com a mãe.

*Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta.