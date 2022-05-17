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Jovem é preso por tentar estuprar cunhada e ameaçar sobrinhas em Linhares

Suspeito foi à casa da vítima procurando pelo irmão dele e, quando a mulher disse que o marido não estava em casa, ele a agarrou e tentou tirar o short dela à força
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

17 mai 2022 às 20:01

Publicado em 17 de Maio de 2022 às 20:01

16º Delegacia Regional de Linhares, que também abrange a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM).
16º Delegacia Regional de Linhares, que também abrange a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM). Crédito: Heber Tomaz
Um jovem de 20 anos foi preso na tarde desta segunda-feira (16) após tentar estuprar a cunhada e ameaçar as sobrinhas, em um distrito no interior de Linhares, no Norte do Estado. Segundo a Polícia Militar, a vítima tem 21 anos e relatou que estava em casa com as filhas quando o cunhado chegou. Em um momento que os dois ficaram sozinhos, ele agarrou a mulher e tentou tirar o short dela à força, deitando sobre ela. A jovem conseguiu gritar e as filhas, que correram para socorrer a mãe, foram ameaçadas pelo tio, que fugiu em seguida.
Segundo a PM, a vítima contou que o suspeito chegou na casa procurando pelo irmão e ela respondeu que o marido estava trabalhando. Nesse momento, o homem falou para as sobrinhas que a avó delas estava chamando para tomar café. Quando as crianças saíram da casa, o rapaz fechou a porta e falou que queria ter relação sexual com a cunhada. A mulher negou e pediu que o cunhado saísse da residência e, nesse momento, o jovem tentou cometer o estupro.
Ainda segundo o relato da mulher, ela gritou e usou da força física para impedir a ação do cunhado. As crianças ouviram os gritos da mãe e voltaram para casa para ajudá-la. O suspeito correu para fora do imóvel, mas continuou rondando a residência e ameaçando a família. A mulher acionou a Polícia Militar e o jovem fugiu na direção de uma mata fechada.
Os policiais fizeram buscas, mas não encontraram o suspeito. Horas depois, os militares foram acionados novamente após o marido da vítima chegar em casa e, sabendo da tentativa de estupro, correr atrás do irmão dele com uma faca.
O suspeito de estupro se escondeu na casa da avó dele e a polícia realizou um cerco no local. O jovem se entregou e foi conduzido para a 16ª Delegacia Regional de Linhares. A Polícia Civil informou que ele foi autuado em flagrante por estupro e encaminhado para o Complexo Penitenciário de Xuri, em Vila Velha

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