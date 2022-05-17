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Grande Vitória

Homem é preso suspeito de tentar estuprar menina de 10 anos na Serra

Crime aconteceu na noite desta segunda-feira (16), no bairro Divinópolis, na Serra, quando a criança havia chegado da escola e arrumava o material no próprio quarto

Publicado em 17 de Maio de 2022 às 13:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 mai 2022 às 13:16
Delegacia da mulher na Ilha de Santa Maria em Vitória
A tentativa de estupro foi registrada no Plantão Delegacia da Mulher, em Vitória Crédito: Vitor Jubini
Um homem de 30 anos foi preso na noite desta segunda-feira (16), suspeito de tentar estuprar a enteada do irmão dele, uma menina de 10 anos, no bairro Divinópolis, na SerraGrande Vitória. A vítima contou que havia acabado de chegar da escola e estava arrumando a mochila no quarto quando foi atacada pelo irmão do padrasto.
A mãe da criança, uma doméstica de 33 anos, disse que havia saído para resolver um problema com o telefone na rua e que o homem agarrou a filha dela por trás, fechou a boca e a jogou na cama. De acordo com a mãe, a menina não entendeu que quase foi violentada.
A menina conseguiu fugir e correu para pedir ajuda na rua. Ainda assim, o suspeito continuou na casa da família. Ele foi preso em flagrante depois que os vizinhos chamaram a polícia.
O homem foi encaminhado à Delegacia do Plantão Especializado da Mulher (PEM), em Vitória. A Polícia Civil informou que ele foi autuado em flagrante pelo crime de estupro de vulnerável e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana.
O procedimento foi encaminhado para a Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), que dará continuidade à investigação do fato. Os nomes dos envolvidos não serão revelados para preservar a identidade da vítima, que é menor de idade.
Com informações de André Falcão, da TV Gazeta

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