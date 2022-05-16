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Na cadeia

Homem é preso em Viana após invadir casa e rasgar roupas íntimas da ex

Agressões aconteceram no início de maio, depois de cinco anos de separação, segundo a vítima. Suspeito de 33 anos foi preso por descumprir medida protetiva

Publicado em 16 de Maio de 2022 às 18:31

Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

16 mai 2022 às 18:31
Após invadir duas vezes a casa da ex-companheira e rasgar roupas íntimas dela, um homem de 33 anos foi preso no último sábado (14), por descumprir uma medida protetiva. No momento da prisão, o suspeito estava na casa dele, no bairro Nova Betânia, em Viana. Segundo a mulher, os dois estão separados há cinco anos.
Conforme divulgado nesta segunda-feira (16) pela Polícia Civil, o homem não ofereceu resistência e foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana, que faz parte do sistema prisional capixaba. O episódio mais recente de agressão aconteceu na última terça-feira (10), na presença da filha do casal.
"A vítima relatou que conviveu com o suspeito durante 15 anos. No último dia 10, ele invadiu a casa dela, rasgou roupas e peças íntimas e quebrou um porta-retrato, na frente da filha do casal e da mãe da vítima"
Millena Senhorinho - Delegada titular da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Cariacica
No entanto, o homem já havia apresentado comportamento semelhante exatamente uma semana antes, quando também invadiu a casa da vítima, destruindo porta-retratos e peças íntimas. Na ocasião, a mulher de 31 anos registrou um boletim de ocorrência contra ele.
Ainda segundo a Polícia Civil, o suspeito foi detido em uma ação do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que tinha como objetivo "prender foragidos da Justiça e realizar patrulhamento em zonas de risco e vulnerabilidade social" em Viana, Cariacica e Vitória.
Homem é preso em Viana após invadir casa e rasgar roupas íntimas da ex

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