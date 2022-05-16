Após invadir duas vezes a casa da ex-companheira e rasgar roupas íntimas dela, um homem de 33 anos foi preso no último sábado (14), por descumprir uma medida protetiva. No momento da prisão, o suspeito estava na casa dele, no bairro Nova Betânia, em Viana. Segundo a mulher, os dois estão separados há cinco anos.
Conforme divulgado nesta segunda-feira (16) pela Polícia Civil, o homem não ofereceu resistência e foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana, que faz parte do sistema prisional capixaba. O episódio mais recente de agressão aconteceu na última terça-feira (10), na presença da filha do casal.
"A vítima relatou que conviveu com o suspeito durante 15 anos. No último dia 10, ele invadiu a casa dela, rasgou roupas e peças íntimas e quebrou um porta-retrato, na frente da filha do casal e da mãe da vítima"
No entanto, o homem já havia apresentado comportamento semelhante exatamente uma semana antes, quando também invadiu a casa da vítima, destruindo porta-retratos e peças íntimas. Na ocasião, a mulher de 31 anos registrou um boletim de ocorrência contra ele.
Ainda segundo a Polícia Civil, o suspeito foi detido em uma ação do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que tinha como objetivo "prender foragidos da Justiça e realizar patrulhamento em zonas de risco e vulnerabilidade social" em Viana, Cariacica e Vitória.
Homem é preso em Viana após invadir casa e rasgar roupas íntimas da ex