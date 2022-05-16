Criança acha câmera escondida em banheiro de casa alugada no ES

O equipamento foi encontrado em uma das paredes do imóvel por uma criança Crédito: Reprodução

O que era para ser um lugar de privacidade virou um local de invasão à intimidade de uma família de Cariacica , na Grande Vitória . A filha dos inquilinos, uma menina de apenas seis anos, descobriu uma câmera instalada em uma das paredes do banheiro da residência. Após o caso ser descoberto pelos moradores, o proprietário do imóvel fugiu e ainda não foi encontrado.

Conforme apuração do repórter Diony Silva, da TV Gazeta, a criança chamou a atenção dos pais para um detalhe na parede, como explica a mãe dela.

“A gente foi tomar banho juntas e ficamos muito tempo. No banheiro tem um sensor, aí esse sensor desligou. Aí ela disse: ‘Mãe, olha lá a luzinha’. Quando olhei, tinha uma luz na parede. Chamei o pai dela, ele veio, tirou com a ponta da tesoura e viu uns fios. Chamei meu irmão, ele quebrou um pedaço da parede e achou a câmera”, contou a mulher, que pediu para não ser identificada.

O endereço e a identidade das vítimas foram preservada para manter a privacidade da família.

Os inquilinos contam que alugaram o imóvel há cerca de dois meses e o proprietário teria confessado a instalação do equipamento. A câmera estava posicionada na parede que fica de frente para o chuveiro.

“A câmera não estava de cima para baixo, estava mirando das nossas partes íntimas para baixo. Falei com o dono que tínhamos encontrado uma coisa na parede, não falei para ele que era uma câmera. Ele já entrou para dentro da casa, foi direto para o banheiro e disse que não estava ligada. Ele pediu uma faca, cortou a fiação, pegou a câmera da minha mão, os fios e subiu para a casa dele, sem dar explicação”, relatou a mãe da criança.

“Eu fiquei nervoso. Minha mulher falou para eu pegar a câmera e irmos na delegacia. Ele já trouxe o equipamento sem a escuta e me entregou”, contou o pai da menina.

FILHA TEM MEDO DE ENTRAR NO BANHEIRO

O caso foi descoberto há cerca de um mês e meio pelos moradores, que temem agora ter tido a privacidade exposta na internet, principalmente em relação à menina de seis anos. Segundo a família, a filha do casal entrou em depressão, não consegue mais voltar para casa e precisa de psicólogo.

“Todo lugar que ela vai, ela vê as câmeras, acha que tem uma câmera vigiando ela. Inclusive, agora, a escola acaba de me ligar falando que ela está passando mal de novo, com dor no estômago. Ela não entra no banheiro nem para fazer mais necessidades. Não mora mais comigo, foi morar com a avó”, contou à reportagem da TV Gazeta.

POLÍCIA INVESTIGA

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) de Cariacica. Um Inquérito Policial foi instaurado e diligências investigativas estão em andamento. "A unidade também aguarda a conclusão do laudo pericial do Departamento de Criminalística. Detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto", informou.