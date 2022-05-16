Mulher é detida suspeita de dar drogas e bebidas para menina no ES

Uma mulher acabou detida pela Polícia Militar na tarde de domingo (15) após uma denúncia anônima de que estaria dando drogas e bebida alcoólica para uma adolescente de 12 anos. O caso foi registrado em Atílio Vivácqua, no Sul do Espírito Santo. Apesar de a menina ter sido encontrada com sintomas de embriaguez, a mulher foi ouvida e liberada na delegacia.
Segundo o registro da Polícia Militar, os militares foram acionados para irem até o Conselho Tutelar do município para prestar apoio a um conselheiro. Ele recebeu a denúncia anônima de que uma mulher estava oferecendo e servindo bebida alcoólica ou entorpecente para uma adolescente em um bar.
A equipe foi ao local e, no interior do estabelecimento, encontrou a menina com a suspeita. Tanto os policiais quanto o conselheiro notaram que a adolescente estava com os olhos vermelhos e com voz lenta, apresentando sintomas de que estava embriagada.
Ao ser questionada, a adolescente contou que havia bebido e usado droga. De acordo com a menina, a mulher, que recebeu voz de prisão e foi encaminhada para a Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, foi quem forneceu a bebida e a droga.
Sobre o caso, a Polícia Civil afirmou que a suspeita foi ouvida e liberada após a autoridade policial entender que não havia elementos suficientes para lavrar auto de prisão em flagrante naquele momento. A corporação informou ainda que o procedimento foi encaminhado para a delegacia de Atílio Vivácqua para uma melhor apuração dos fatos.