Polícia procura suspeito de mandar matar marido da ex em Sooretama

A Polícia Civil procura por três homens, um deles identificado como Luercio Acioli Pereira, de 41 anos, suspeito de mandar matar o atual marido da ex-mulher dele, em Sooretama, no Norte do Espírito Santo, na noite de 7 de outubro de 2021. A vítima, de 45 anos, estava em um comércio no Centro da cidade quando dois suspeitos armados entraram no estabelecimento e atiraram contra ele. O homem foi socorrido e sobreviveu aos ferimentos.
No mesmo dia, a Polícia Militar conseguiu identificar Luercio como mandante do crime, além dos dois atiradores: Felipe Cabral Barcelos, de 27 anos, e Rhaonne Rodrigues, de 33 anos. Após serem presos na ocasião, os três negaram participação na tentativa de assassinato e foram soltos pela Justiça.
No entanto, nesta terça-feira, a Polícia Civil informou que a equipe de Sooretama prosseguiu com as investigações e o trabalho da perícia criminal e conseguiu comprovar que os três homens realmente foram os autores da tentativa de homicídio. As imagens dos suspeitos foram divulgadas nesta terça-feira (17).
Os três têm mandados de prisão em aberto e são considerados foragidos. A Polícia Civil pede que quem tiver qualquer informação ligue para o telefone 181, do Disque-Denúncia, com sigilo garantido.