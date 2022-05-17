Polícia procura suspeito de mandar matar marido da ex em Sooretama

A fotos respectivamente de: Felipe Cabral Barcelos, de 27 anos; Luercio Acioli Pereira, de 41 anos; e Rhaonne Rodrigues, de 33 anos.

No entanto, nesta terça-feira, a Polícia Civil informou que a equipe de Sooretama prosseguiu com as investigações e o trabalho da perícia criminal e conseguiu comprovar que os três homens realmente foram os autores da tentativa de homicídio. As imagens dos suspeitos foram divulgadas nesta terça-feira (17).