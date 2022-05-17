Quem era o mergulhador capixaba morto afogado na Austrália

Bruno Borges, de 31 anos, o mergulhador profissional encontrado morto na Austrália Crédito: Reprodução rede social

A morte de um mergulhador capixaba por afogamento no exterior foi divulgada pela Polícia Federal do Espírito Santo na semana passada. A corporação destacou que ele havia viajado à Austrália, a serviço do tráfico internacional de drogas, e teria sido contratado por traficantes para colocar uma carga de cocaína no casco de um navio no exterior.

Em conversa com a reportagem, o pai de Bruno, o pescador Natanael Benedito Martins, de 60 anos, conta que a família é de Barra Nova, no litoral de São Mateus. O filho dizia aos familiares que atuava entre São Paulo, Rio de Janeiro e em Vitória, como mergulhador profissional, pintor e irata – quando a pessoa trabalha em altura, segurada por cordas.

"Ele costumava nos visitar de vez em quando, mas estava há uns três, quatro meses sem vir aqui. Enviou umas fotos para a mãe, disse que estava viajando, mas depois perdemos o contato" Natanael Benedito Martins - Pescador e pai de Bruno

A partir daí, surgiram informações sobre a morte de um mergulhador capixaba no exterior e populares contaram à família que poderia ser Bruno. Os familiares então entraram em contato com um advogado que disse ter confirmado o caso com a polícia.

A família lida com a dor de ter perdido Bruno e de ser informada sobre o possível trabalho dele para o tráfico. “Se a gente soubesse dessa ligação, ele nunca estaria lá fazendo isso”, relatou o pai.

O advogado da família agora prepara a documentação para tentar trazer o corpo de Bruno para o Brasil.

A reportagem de A Gazeta entrou em contato com a Australian Federal Police (AFP), a Polícia Federal australiana, por e-mail, para saber como está o caso, e foi informada que o questionamento seria enviado ao responsável pela operação. Se alguma resposta for enviada, o texto será atualizado.

Bruno Borges, de 31 anos, o mergulhador profissional encontrado morto na Austrália Crédito: Reprodução rede social

RELEMBRE O CASO

A Polícia Federal informou que 54 quilos de cocaína foram encontrados perto do corpo do mergulhador capixaba a serviço do tráfico internacional e o produto era avaliado em cerca de R$ 71 milhões. O indivíduo morreu afogado na Austrália durante uma operação que durou 30 dias e foi realizada através de uma cooperação entre autoridades do Espírito Santo, Catar e Indonésia.

O capixaba era mergulhador profissional e teria sido contratado por traficantes internacionais para colocar uma carga de cocaína no casco de um navio para o exterior. Durante a empreitada das forças policiais, um australiano foi preso e outros dois envolvidos no esquema estão sendo procurados. Até o momento, a cooperação internacional já apreendeu 179 quilos de cocaína na Indonésia e outros 104 na Austrália.