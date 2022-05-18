Suspeitos de furtar gado em Presidente Kennedy são presos

Armas usadas nos crimes foram apreedidas pela polícia Crédito: Divulgação/ PC

As prisões aconteceram na segunda-feira (16) durante operação da Delegacia de Presidente Kennedy, com o apoio da Polícia Militar . A polícia recebeu uma denúncia anônima informando que um dos suspeitos, de 41 anos, estava próximo da casa da ex-companheira, dando tiros para o alto e a ameaçando.

Segundo o delegado Thiago Viana, durante uma campana o suspeito foi visto embriagado, armado, com a fala alterada, gesticulando e gritando em direção à casa da ex.

O suspeito de 34 anos também estava no local, em frente a um veículo Fiat Cronos. O carro, segundo a polícia, estava sendo monitorado por se tratar de um veículo apropriado indebitamente.

Criminosos abatem vacas em Presidente Kennedy Crédito: Arquivo pessoal

FUGA

Quando viram os policiais, os homens entraram no veículo e fugiram. Os suspeitos trocaram de carro, para uma Fiat Strada. Com apoio de outras denúncias, o carro foi localizado na casa da sogra do suspeito de 34 anos. A chave do veículo Strada, um celular, R$ 535,00 e uma munição calibre .22 intacta foram apreendidos.

O outro suspeito, de 41 anos, foi pego correndo no pasto que fica em frente à residência. Foi realizado um cerco nas casas no entorno, sendo o suspeito encontrado em uma delas. Um exame do etilômetro foi realizado no homem, que constatou que ele estava embriagado no momento em que foi visto dirigindo o veículo Strada.

“Os indivíduos são suspeitos de praticarem diversos furtos nos últimos dias. Sendo o de maior repercussão ocorrido no último dia 10, quando três vacas matrizes de alto padrão foram mortas e desossadas no pasto, causando um prejuízo de cerca de 50 mil reais à vítima, um senhor de 62 anos”, destacou o titular da delegacia de polícia de Presidente Kennedy.