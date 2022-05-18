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Na BR 262

PRF apreende 223 kg de maconha dentro de carro em Brejetuba

O motorista, um homem de 36 anos, alegou que receberia R$ 12 mil para levar a droga de Governador Valadares-MG até Guarapari

Publicado em 18 de Maio de 2022 às 12:23

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

18 mai 2022 às 12:23
233 kg de maconha foram apreendidos dentro de carro na BR 262, em Brejetuba
233 kg de maconha foram apreendidos dentro de carro na BR 262, em Brejetuba Crédito: Divulgação/PRF
Polícia Rodoviária Federal apreendeu 223 kg de maconha dentro de um carro na noite desta terça-feira (17). A apreensão aconteceu na altura do quilômetro 131 da BR 262, em Brejetuba, região do Caparaó Capixaba. A droga e um homem de 36 anos, que dirigia o carro, foram levados à Delegacia de Polícia Civil de Venda Nova do Imigrante, Região Serrana do Estado.
A PRF informou que agentes deram ordem de parada ao veículo, que tinha placas de Uberlândia-MG, mas o motorista não obedeceu e tentou fugir. Depois de cinco quilômetros, porém, ele parou o carro e disse aos oficiais, durante a abordagem, que fugiu pois havia drogas dentro do veículo.
Os agentes então fizeram buscas pelo carro e encontraram 180 tabletes de maconha, totalizando 223 kg. O homem alegou que havia recebido a droga em Governador Valadares-MG e que a levaria até Guarapari. Ele receberia R$ 12 mil pelo serviço.

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