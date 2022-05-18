PRF apreende 223 kg de maconha dentro de carro em Brejetuba

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 223 kg de maconha dentro de um carro na noite desta terça-feira (17). A apreensão aconteceu na altura do quilômetro 131 da BR 262, em Brejetuba, região do Caparaó Capixaba. A droga e um homem de 36 anos, que dirigia o carro, foram levados à Delegacia de Polícia Civil de Venda Nova do Imigrante, Região Serrana do Estado.
A PRF informou que agentes deram ordem de parada ao veículo, que tinha placas de Uberlândia-MG, mas o motorista não obedeceu e tentou fugir. Depois de cinco quilômetros, porém, ele parou o carro e disse aos oficiais, durante a abordagem, que fugiu pois havia drogas dentro do veículo.
Os agentes então fizeram buscas pelo carro e encontraram 180 tabletes de maconha, totalizando 223 kg. O homem alegou que havia recebido a droga em Governador Valadares-MG e que a levaria até Guarapari. Ele receberia R$ 12 mil pelo serviço.