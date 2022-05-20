Terceirizado é preso com ecstasy em carro com adesivo da Prefeitura de Vila Velha

O carro foi abordado por militares da Marinha e o motorista foi identificado como Thiago Oliveira. Uma mulher também estava no carro. Durante a revista ao veículo, foram encontrados 32 comprimidos de ecstasy, uma balança de precisão e um bastão.

A prefeitura confirmou que o homem presta serviço para o município, mas disse que, no momento da prisão, ele não estava trabalhando. O município disse ainda que o carro onde as drogas estavam é do próprio preso. Sobre o adesivo da Semed no carro, a prefeitura informou que o terceirizado colocou o adesivo no veículo por conta própria. A prefeitura divulgou que o caso está sendo apurado.