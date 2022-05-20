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32 comprimidos

Terceirizado é preso com ecstasy em carro com adesivo da Prefeitura de Vila Velha

Prisão aconteceu durante operação no Parque da Prainha, onde teve início a programação em comemoração ao aniversário da cidade

Publicado em 20 de Maio de 2022 às 11:43

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 mai 2022 às 11:43
Drogas encontradas dentro de carro com adesivo da Prefeitura de Vila Velha.
Drogas encontradas dentro de carro com adesivo da Prefeitura de Vila Velha. Crédito: Reprodução
Um homem que presta serviço para Prefeitura de Vila Velha foi preso com ecstasy dentro de um carro com um adesivo da Secretaria Municipal de Educação (Semed), na noite desta quinta-feira (19), no Parque da Prainha. A prisão aconteceu enquanto policiais civis e militares, guardas municipais e militares da Marinha realizavam a Operação Segurex na região, onde teve início a programação em comemoração ao aniversário de 487 anos da cidade.
O carro foi abordado por militares da Marinha e o motorista foi identificado como Thiago Oliveira. Uma mulher também estava no carro. Durante a revista ao veículo, foram encontrados 32 comprimidos de ecstasy, uma balança de precisão e um bastão.
Drogas encontradas dentro de carro com adesivo da Prefeitura de Vila Velha
Drogas encontradas dentro de carro com adesivo da Prefeitura de Vila Velha Crédito: Reprodução
O preso foi encaminhado juntamente com o material apreendido para a Delegacia Regional de Vila Velha. Segundo a Polícia Civil, o homem foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e será encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).

O QUE DIZ A PREFEITURA

A prefeitura confirmou que o homem presta serviço para o município, mas disse que, no momento da prisão, ele não estava trabalhando. O município disse ainda que o carro onde as drogas estavam é do próprio preso. Sobre o adesivo da Semed no carro, a prefeitura informou que o terceirizado colocou o adesivo no veículo por conta própria. A prefeitura divulgou que o caso está sendo apurado.
O preso foi encaminhado juntamente com o material apreendido para a Delegacia Regional de Vila Velha.
*Com informações de Fabiana Oliveira, do g1 ES.

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