Suspeito de matar rival durante guerra do tráfico é preso em Cachoeiro

Investigações da Polícia Civil comprovaram que Willian Ovidio Vicente, de 30 anos, estava de saída temporária do sistema prisional na data exata do crime

Carol Leal Repórter

Publicado em 25 de julho de 2025 às 18:14

Willian Ovidio Vicente, de 30 anos, foi preso em Cachoeiro Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Foi preso um homem suspeito de matar um rival durante uma guerra pelo tráfico de drogas no bairro Doutor Gilson Carone, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Willian Ovidio Vicente, de 30 anos, já cumpria pena em regime semiaberto e era monitorado por tornozeleira eletrônica, mas foi encaminhado ao sistema prisional apenas nesta sexta-feira (25). Ele permanece à disposição da Justiça.>

William é o principal suspeito de matar Welber Lopes Barbosa, de 26 anos, no dia 15 de março deste ano no mesmo bairro. Durante as investigações realizadas pela Polícia Civil, foi comprovado que o suspeito estava de saída temporária do sistema prisional na data exata do crime, prova decisiva para confirmar a autoria de William. Ele foi indiciado por homicídio qualificado e teve a prisão preventiva decretada.>

"As investigações apontaram que o suspeito é líder de uma facção criminosa e teria executado a vítima, que pertencia a um grupo rival, para assegurar o controle de pontos de venda de drogas", explica o titular da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) do município, delegado Felipe Vivas. >

Relembre o caso

Welber Lopes Barbosa, de 26 anos, foi morto a tiros na noite de 15 de março de 2025 no bairro Gilson Carone, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Na data, a Polícia Militar foi acionada com a informação de que "diversos homens armados" estariam atirando na rua e haviam assassinado um homem. Os policiais confirmaram a morte da vítima, que foi identificada por familiares. A PM realizou buscas na região, mas nenhum suspeito foi localizado naquele momento. >

