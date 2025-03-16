Homem é assassinado a tiros em bairro de Cachoeiro de Itapemirim

Um homem de 26 anos, identificado pela Polícia Militar como Welber Lopes Barbosa, foi morto a tiros na noite de sábado (15) no bairro Gilson Carone, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O crime aconteceu poucas horas depois de duas pessoas serem baleadas na mesma região. A polícia não informou se há ligação entre os casos.
Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar, a corporação foi acionada com a informação de que "diversos homens armados" realizaram disparos de arma de fogo no bairro e haviam assassinado um homem. No local, os policiais confirmaram a morte da vítima, que foi identificada por familiares como sendo Welber Lopes Barbosa. Até um carro de uma empresa que estava estacionado na rua foi atingido por um tiro. A PM comunicou que realizou buscas na região, mas os atiradores não foram localizados.
Por nota, a Polícia Civil comunicou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim, e que nenhum suspeito foi preso. A Polícia Científica informou que o corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Cachoeiro para passar por necropsia.