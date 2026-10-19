Jovem é assassinado a tiros por dupla em moto em Colatina

Um jovem de 20 anos, identificado como Webert Mikael Lima Ramos, foi morto a tiros na noite de domingo (18), no bairro São Miguel, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, dois suspeitos em uma motocicleta passaram pelo local e dispararam cinco vezes contra ele.
A perícia da Polícia Científica foi acionada, recolheu o corpo da vítima e encontrou projéteis no local do crime. Ainda de acordo com a PM, equipes fizeram buscas na região, mas nenhum suspeito foi detido.
A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil para obter informações sobre a investigação e aguardava retorno até a última atualização desta reportagem.