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Porte ilegal

Professora é presa com pistola carregada ao sair de escola em Nova Venécia

Mulher foi abordada em Nova Venécia após testemunhas relatarem que ela guardou a arma na mochila; professora estava saindo de uma escola municipal e é contratada temporária da rede estadual

Publicado em 16 de Outubro de 2026 às 12:19

Adrielle Mariana

Adrielle Mariana

Publicado em 

16 out 2026 às 12:19
17ª Delegacia Regional de Nova Venécia, onde o caso foi registrado Crédito: Divulgação | ES

Uma professora de 30 anos foi presa com uma pistola carregada com sete munições ao sair de uma escola municipal no bairro São Cristóvão, em Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo. O caso aconteceu na terça-feira (13), após testemunhas relatarem à Polícia Militar que viram a mulher colocando uma arma dentro de uma mochila.


Segundo a PM, os policiais foram até a unidade de ensino e viram a professora saindo pelo portão com a mochila. Ao perceber a presença dos agentes, ela tentou mudar de direção e retornar à escola, mas foi abordada. Aos policiais, a mulher afirmou ser dona da arma e disse que trabalhava na unidade.


Em nota, a Prefeitura de Nova Venécia informou que a mulher não integra o quadro de servidores da Rede Municipal de Ensino. Segundo a administração, ela atuava na escola para substituir outra professora, em razão da organização das atividades escolares durante o período de folgas relacionadas às eleições.


Questionada por A Gazeta, a Secretaria de Estado da Educação (Sedu) informou que a mulher foi contratada em regime de designação temporária pela Rede Estadual de Ensino. A pasta afirmou que acompanha o caso e avaliará as medidas administrativas cabíveis após o esclarecimento dos fatos pelas autoridades.


Polícia Civil informou que a professora foi autuada em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e encaminhada ao Centro de Detenção Provisória (CDP), onde permanece à disposição da Justiça.

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