Trio é preso após sequestrar homem para cobrar dívida de agiota em Nova Venécia

Um homem de 39 anos foi sequestrado por três suspeitos que exigiam R$ 3,5 mil para cobrar uma dívida com um agiota, em Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo, na quarta-feira (14). Segundo a Polícia Militar, os homens, de 18, 19 e 26 anos, foram presos após levarem a vítima de carro até Boa Esperança, onde um amigo dela pagou R$ 3 mil.





De acordo com a PM, um dos suspeitos procurou a mãe da vítima no bairro Aeroporto II, à procura do homem. Preocupado com a segurança da mãe, ele enviou a localização da própria casa, no bairro Aeroporto I. Os suspeitos foram até o endereço, levaram uma televisão e uma caixa de som portátil e obrigaram o homem a entrar no veículo.





A mãe da vítima foi até a casa do filho, encontrou o imóvel revirado e pediu ajuda a policiais militares que faziam patrulhamento na região. Com as informações, a equipe localizou o veículo na Rodovia Willes Jantorno. Na cidade de Boa Esperança, um amigo da vítima pagou R$ 2 mil em dinheiro e transferiu outros R$ 1 mil via Pix.





Na volta para Nova Venécia, os policiais tentaram abordar o veículo, mas o motorista fugiu, fazendo ultrapassagens pela contramão. Ele acabou parando e foi abordado com os outros ocupantes. Segundo a PM, foram apreendidas 14 munições, R$ 1.950 em dinheiro, duas toucas e quatro celulares.





Em nota, a Polícia Civil informou que os três suspeitos foram autuados por roubo majorado pelo concurso de pessoas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Eles foram encaminhados ao Centro de Detenção Provisória (CDP), onde permanecem à disposição da Justiça