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Noroeste do ES

Homem de 63 anos morre após ser atropelado por moto em Nova Venécia

Publicado em

12 out 2026 às 17:27
Rabecão da Polícia Científica de Colatina Heriklis Douglas

Um homem de 63 anos morreu após ser atropelado por uma motocicleta na ES 342, na região do bairro Aeroporto, em Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo. O acidente aconteceu na noite de domingo (11), no trecho em direção a Vila Pavão. A vítima chegou a ser levada ao hospital, mas morreu na madrugada desta segunda-feira (12).


O homem e o motociclista foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros. Segundo a Polícia Militar, os dois estavam em estado crítico e não havia testemunhas no local, o que impediu a obtenção de mais informações sobre a dinâmica do acidente. 

Os policiais encontraram a motocicleta danificada às margens da rodovia. De acordo com a PM, o veículo foi guinchado porque estava com o licenciamento atrasado.

O homem de 63 anos estava internado em um hospital no bairro Beira Rio, em Nova Venécia. A Polícia Científica (PCIES) informou que o corpo foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Colatina, para passar por necropsia e, posteriormente, ser liberado aos familiares.

A Polícia Civil informou que as circunstâncias do acidente serão apuradas pela Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Nova Venécia. Não foram divulgadas informações atualizadas sobre o estado de saúde do motociclista. 

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André Borghi

Repórter / [email protected]
André Borghi
Acidente

Colisão entre dois carros deixa quatro feridos na BR 101 em São Mateus

Publicado em 11/10/2026 às 19:45

Um acidente entre dois carrosdeixou quatro pessoas feridas na tarde deste domingo (11), no km 59 da BR 101, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Ecovias Capixaba, concessionária responsável pela rodovia no estado, o trânsito ficou interditado no local por cerca de 40 minutos.


Ainda de acordo com a concessionária, a ocorrência foi atendida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e pelo Corpo de Bombeiros. Os quatro feridos foram encaminhados ao hospital.


Até a última atualização desta matéria, não haviam sido divulgados detalhes sobre o estado de saúde das vítimas nem sobre a dinâmica do acidente.


Até a publicação desta matéria, não haviam sido divulgados detalhes sobre o estado de saúde das vítimas nem sobre a dinâmica do acidente.

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Ana Muniz

Repórter / [email protected]
Ana Muniz
Em Ibatiba

Motorista morre em colisão entre caminhonete e carro na BR 262

Publicado em 11/10/2026 às 19:02
Homem morre em acidente entre carros na BR 262, em Ibatiba
Franklin Stork morre em acidente entre carros na BR 262, em Ibatiba Leitor A Gazeta | Acervo pessoal

Um homem de 47 anos, identificado como Franklin Stork, morreu em um acidente entre dois veículos no km 181 da BR 262, em Ibatiba, no Sul do Espírito Santo, na tarde deste domingo (11). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) constatou a morte no local.


De acordo com a PFR, Franklin dirigia uma caminhonete branca, que se envolveu em uma colisão com um Volkswagen T-Cross cinza. O motorista do T-Cross, de 48 anos, ficou ferido e foi levado ao Hospital de Ibatiba.


A dinâmica da colisão não foi divulgada. A reportagem procurou a Polícia Civil para obter mais informações, mas não recebeu resposta até a publicação deste texto.

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Ana Muniz

Repórter / [email protected]
Ana Muniz
Acidente

Homem morre ao bater carro contra árvore em Mimoso do Sul

Publicado em 11/10/2026 às 18:55
Homem morre ao bater carro contra árvore em Mimoso do Sul
Segundo PM, Samu/192 constatou a morte no local, em Vila da Penha. Arquivo pessoal | Leitor A Gazeta

Valci Bolonha de Almeida, de 47 anos, morreu na madrugada deste domingo (11) após bater o carro que dirigia contra uma árvore na localidade de Vila da Penha, em Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo. 


Segundo a Polícia Militar, familiares relataram que ele perdeu o controle do veículo e atingiu a árvore. Pessoas estavam no local e retiraram a vítima do carro antes da chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192), que constatou a morte.


A Polícia Civil informou que as circunstâncias do acidente serão apuradas pela Delegacia de Polícia de Mimoso do Sul. O corpo de Valci foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Cachoeiro de Itapemirim.

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Ana Muniz

Repórter / [email protected]
Ana Muniz
Bairro Santana

Militar da reserva está entre os baleados em bar de Cariacica

Publicado em 11/10/2026 às 15:42

Um militar da reserva está entre os dois homens baleados enquanto conversavam em um bar no bairro Santana, em Cariacica, na tarde de sábado (10). A informação foi confirmada pela Polícia Militar.


Na madrugada desta segunda-feira (12), a vítima identificada como José Lúcio, de 52 anos, morreu. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde do militar.


Segundo a PM, José Lúcio foi atingido por sete disparos na região do tórax, enquanto o policial da reserva foi ferido por um disparo nas costas. Populares informaram que o atirador chegou ao local vestindo uma blusa de frio preta com capuz.


A Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica. Nenhum suspeito foi localizado até a publicação desta reportagem.

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Loteria

Mega-Sena 3.069: confira os números sorteados neste domingo (11)

Publicado em 11/10/2026 às 11:03
Sorteio da Mega-Sena 3.069

A Caixa Econômica Federal sorteou neste domingo (11) as seis dezenas da Mega-Sena, com prêmio de R$ 112 milhões. Os números que saíram pelo concurso 3.069 foram:


47 - 05 - 22 - 44 - 57 - 19


Ninguém acertou as dezenas e o prêmio acumulou em R$ 150 milhões para o próximo sorteio.


Cinco apostas do Espírito Santo faturaram mais de R$ 26 mil cada uma. Veja mais detalhes aqui.

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Acidente doméstico

Bebê de 11 meses sofre queimaduras graves com café em São Mateus

Publicado em 10/10/2026 às 18:34
Bebê sofre queimadura grave em acidente com café quente em São Mateus
Divulgação | Notaer

Um acidente doméstico envolvendo queda de café quente deixou um bebê de 11 meses com queimaduras graves em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na manhã deste sábado (10). A criança recebeu os primeiros atendimentos no município e foi transferida para o Hospital Estadual Infantil de Vitória, referência em casos pediátricos.


Segundo o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192), o bebê sofreu queimaduras de segundo grau em 15% do corpo, na região do rosto e do tórax. 


O Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) foi acionado para realizar a transferência do bebê para a Capital. O helicóptero Harpia 10 pousou no heliponto do Hospital da Polícia Militar, em Vitória, e o bebê foi encaminhado ao Pronto-Socorro do Hospital Infantil.

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Ana Muniz

Repórter / [email protected]
Ana Muniz
Polícia

Dois homens são baleados enquanto conversavam em bar de Cariacica

Publicado em 10/10/2026 às 17:13

Dois homens foram baleados enquanto conversavam em um bar no bairro Santana, em Cariacicana tarde deste sábado (10)Segundo a Polícia Militar, uma das vítimas é um militar da reserva. 


Na madrugada desta segunda-feira (12), a vítima identificada como José Lúcio, de 52 anos, morreu. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde do militar.


Segundo a PM, José Lúcio foi atingido por sete disparos na região do tórax, enquanto o policial da reserva foi ferido por um disparo nas costas. Populares informaram que o atirador chegou ao local vestindo uma blusa de frio preta com capuz.


A Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica. Nenhum suspeito foi localizado até a publicação desta reportagem.


(Com informações do repórter André Afonso, da TV Gazeta)

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André Cypreste

Repórter / [email protected]
André Cypreste
Estradas

Acidente entre carro e moto deixa mulher morta na BR 101 em São Mateus

Publicado em 10/10/2026 às 09:53
Acidente aconteceu na manhã deste sábado (10), no km 63 da rodovia
A vítima, que não teve o nome e a idade informados, morreu no local Douglas Abreu

Uma motociclista identificada como Clotilde Silva da Rocha, morreu em um acidente envolvendo a moto que conduzia e um carro na BR 101, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na madrugada deste sábado (10). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a ocorrência foi registrada por volta das 4h30, na altura do km 63 da rodovia. 


De acordo com a PRF, a motociclista seguia no sentido do bairro Litorâneo, enquanto o carro trafegava na direção oposta. Durante uma ultrapassagem, a motociclista colidiu frontalmente com o veículo. Ela não resistiu aos ferimentos e morreu no local. 


A Ecovias Capixaba informou que acionou uma viatura de inspeção, um guincho e uma ambulância para atender à ocorrência. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) também foi acionado. 


Durante o atendimento, o trânsito no trecho sofreu alterações, com operação no sistema  pare e siga no sentido Norte. Segundo a concessionária, a pista foi totalmente liberada às 8h27.


A reportagem de A Gazeta entrou em contato com as polícias Civil e Científica e aguarda retorno.

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Movimento deve dobrar nas rodovias federais do ES, diz PRF

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Trânsito

Acidente deixa dois mortos e adolescente ferido em Itapemirim

Publicado em 09/10/2026 às 18:02
Família que morreu em acidente na BR 101, em Jaguaré, foi velada e enterrada em Cariacica
Acidente em Itapemirim deixa dois mortos e adolescente de 15 anos ferido Crédito: Policia Militar 

Um grave acidente registrado no bairro Gomes, em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, deixou dois homens mortos e um adolescente de 15 anos ferido nesta sexta-feira (9). As vítimas fatais tinham 29 e 42 anos.


O adolescente foi encaminhado ao Hospital Materno Infantil Francisco de Assis (Hifa). Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde dele. As informações foram obtidas pela repórter Marina Venturoli.


Por causa do acidente, a pista ficou interditada e o tráfego de veículos foi interrompido. A via foi liberada por volta das 16h50.


Equipes das polícias Militar e Civil foram acionadas para atender à ocorrência. Até o momento, não há informações sobre a dinâmica do acidente.

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Tráfico interestadual

Dupla é presa na Serra com mais de 41 kg de cocaína em motor de caminhão

Publicado em 09/10/2026 às 17:34

Dois homens foram presos em flagrante com 41,5 quilos de cocaína escondidos no motor de um caminhão, entregue como encomenda em frente à casa de um deles, na Serra, nesta sexta-feira (9). Segundo a Polícia Federal (PF), que participou da ação, a dupla foi autuada por tráfico interestadual de drogas. Além da droga, três celulares também foram apreendidos. 


Segundo apuração da repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta, a encomenda havia saído de Rondônia. Os suspeitos foram surpreendidos pelos policiais no momento em que recebiam o motor. No momento da abordagem, os dois homens não souberam explicar por que estavam comprando um motor.


O tamanho do equipamento chamou a atenção da equipe. Os homens e o motor foram levados para a sede da Polícia Federal, onde um cão farejador indicou a presença de entorpecentes. Após a verificação, foram encontrados os 41,5 quilos de cocaína escondidos no equipamento.


A apreensão foi realizada em uma ação conjunta da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Espírito Santo (FICCO/ES) e da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Rondônia (FICCO/RO), com o apoio do Grupo de Operações com Cães da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) da Polícia Federal.

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Mikaella Mozer

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