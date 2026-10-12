Homem de 63 anos morre após ser atropelado por moto em Nova Venécia

Um homem de 63 anos morreu após ser atropelado por uma motocicleta na ES 342, na região do bairro Aeroporto, em Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo. O acidente aconteceu na noite de domingo (11), no trecho em direção a Vila Pavão. A vítima chegou a ser levada ao hospital, mas morreu na madrugada desta segunda-feira (12).





O homem e o motociclista foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros. Segundo a Polícia Militar, os dois estavam em estado crítico e não havia testemunhas no local, o que impediu a obtenção de mais informações sobre a dinâmica do acidente.





Os policiais encontraram a motocicleta danificada às margens da rodovia. De acordo com a PM, o veículo foi guinchado porque estava com o licenciamento atrasado.

O homem de 63 anos estava internado em um hospital no bairro Beira Rio, em Nova Venécia. A Polícia Científica (PCIES) informou que o corpo foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Colatina, para passar por necropsia e, posteriormente, ser liberado aos familiares.



