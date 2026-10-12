Homem de 63 anos morre após ser atropelado por moto em Nova Venécia

Dois homens foram presos em flagrante com 41,5 quilos de cocaína escondidos no motor de um caminhão, entregue como encomenda em frente à casa de um deles, na Serra, nesta sexta-feira (9). Segundo a Polícia Federal (PF), que participou da ação, a dupla foi autuada por tráfico interestadual de drogas. Além da droga, três celulares também foram apreendidos.
Segundo apuração da repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta, a encomenda havia saído de Rondônia. Os suspeitos foram surpreendidos pelos policiais no momento em que recebiam o motor. No momento da abordagem, os dois homens não souberam explicar por que estavam comprando um motor.
O tamanho do equipamento chamou a atenção da equipe. Os homens e o motor foram levados para a sede da Polícia Federal, onde um cão farejador indicou a presença de entorpecentes. Após a verificação, foram encontrados os 41,5 quilos de cocaína escondidos no equipamento.
A apreensão foi realizada em uma ação conjunta da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Espírito Santo (FICCO/ES) e da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Rondônia (FICCO/RO), com o apoio do Grupo de Operações com Cães da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) da Polícia Federal.