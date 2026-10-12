Feriadão de 12 de outubro já soma 7 mortos e 18 feridos no trânsito do ES

Embora os balanços oficiais da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran) ainda não tenham sido consolidados, um levantamento com base nas ocorrências apuradas e noticiadas por A Gazeta aponta um saldo violento nas estradas e vias do Espírito Santo durante o feriadão de 12 de outubro.
Desde sábado (10), foram registrados pelo menos 11 acidentes, com sete mortes e ao menos 18 pessoas feridas.
LISTA
■ 1 | Uma motociclista de 24 anos morreu em São Gabriel da Palha em um acidente que envolveu um carro. (Veja detalhes)
■ 2 | Uma motociclista de 33 anos morreu após colisão com um carro em Governador Lindenberg. O acidente aconteceu na Rodovia Dario Salvador. (Veja detalhes)
■ 3 | Uma motociclista identificada como Clotilde Silva da Rocha morreu em acidente que envolveu um carro na BR 101, em São Mateus. (Veja detalhes)
■ 4 | Três pessoas foram encaminhadas para hospitais após um acidente entre um carro e uma picape na ES 080, em São Domingos do Norte. (Veja detalhes)
■ 5 | Motorista de 47 anos identificado como Valci Bolonha de Almeida morreu após bater o carro contra uma árvore na localidade de Vila da Penha, em Mimoso do Sul. (Veja detalhes)
■ 6 | Motorista de 47 anos identificado como Franklin Stork morreu em um acidente que envolveu a caminhonete que ele dirigia e um SUV. O condutor do outro veículo, de 48 anos, ficou ferido e foi levado para o hospital. (Veja detalhes)
■ 7 | O muro de uma escola do Ibes, em Vila Velha, foi destruído após um acidente. Segundo a Guarda, não há informações sobre feridos. (Veja detalhes)
■ 8 | Um acidente entre dois carros deixou quatro pessoas feridas na BR 101, em São Mateus. O trânsito ficou interditado por cerca de 40 minutos. (Veja detalhes)
■ 9 | Uma colisão envolvendo três carros deixou quatro pessoas feridas na ES 245, em Linhares. (Veja detalhes)
■ 10 | Um acidente envolvendo uma caminhonete matou um homem de 50 anos e deixou quatro pessoas feridas na ES 249, em São Mateus. (Veja detalhes)
■ 11 | Um mecânico industrial de 25 anos morreu em um acidente na ES 010, na Serra. Outras três pessoas ficaram feridas. (Veja detalhes)