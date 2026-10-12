Feriadão de 12 de outubro já soma 7 mortos e 18 feridos no trânsito do ES

Embora os balanços oficiais da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran) ainda não tenham sido consolidados, um levantamento com base nas ocorrências apuradas e noticiadas por A Gazeta aponta um saldo violento nas estradas e vias do Espírito Santo durante o feriadão de 12 de outubro.





Desde sábado (10), foram registrados pelo menos 11 acidentes, com sete mortes e ao menos 18 pessoas feridas.