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Violência nas estradas

Feriadão de 12 de outubro já soma 7 mortos e 18 feridos no trânsito do ES

Ocorrências registradas desde sábado (10) apontam sequência de colisões graves em vias e rodovias capixabas

Publicado em 12 de Outubro de 2026 às 15:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 out 2026 às 15:08

Embora os balanços oficiais da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran) ainda não tenham sido consolidados, um levantamento com base nas ocorrências apuradas e noticiadas por A Gazeta aponta um saldo violento nas estradas e vias do Espírito Santo durante o feriadão de 12 de outubro.


Desde sábado (10), foram registrados pelo menos 11 acidentes, com sete mortes e ao menos 18 pessoas feridas.

LISTA

ACIDENTES NO SÁBADO
Motociclista morre após colisão com carro em São Gabriel da Palha

1 | Uma motociclista de 24 anos morreu em São Gabriel da Palha em um acidente que envolveu um carro. (Veja detalhes)

Motociclista morre após colisão com carro em Governador Lindenberg

2 | Uma motociclista de 33 anos morreu após colisão com um carro em Governador Lindenberg. O acidente aconteceu na Rodovia Dario Salvador. (Veja detalhes

Acidente aconteceu na manhã deste sábado (10), no km 63 da rodovia

3 | Uma motociclista identificada como Clotilde Silva da Rocha morreu em acidente que envolveu um carro na BR 101, em São Mateus. (Veja detalhes)

Acidente aconteceu na manhã deste sábado (10), na ES 080

4Três pessoas foram encaminhadas para hospitais após um acidente entre um carro e uma picape na ES 080, em São Domingos do Norte. (Veja detalhes)

ACIDENTES NO DOMINGO (11)
Homem morre ao bater carro contra árvore em Mimoso do Sul

5 Motorista de 47 anos identificado como Valci Bolonha de Almeida morreu após bater o carro contra uma árvore na localidade de Vila da Penha, em Mimoso do Sul. (Veja detalhes)

Homem morre em acidente entre carros na BR 262, em Ibatiba

6Motorista de 47 anos identificado como Franklin Stork morreu em um acidente que envolveu a caminhonete que ele dirigia e um SUV. O condutor do outro veículo, de 48 anos, ficou ferido e foi levado para o hospital. (Veja detalhes)

Muro da EEEFM Florentino Avidos, no bairro Ibes, em Vila Velha, foi atingido por um carro

7 | O muro de uma escola do Ibes, em Vila Velha, foi destruído após um acidente. Segundo a Guarda, não há informações sobre feridos. (Veja detalhes)

Ambulância do Samu

8Um acidente entre dois carros deixou quatro pessoas feridas na BR 101, em São Mateus. O trânsito ficou interditado por cerca de 40 minutos. (Veja detalhes)

Acidente aconteceu na ES 245, zona rural da cidade

■ 9 | Uma colisão envolvendo três carros deixou quatro pessoas feridas na ES 245, em Linhares. (Veja detalhes)

Acidente aconteceu ES 249, na tarde de domingo (11)

10 | Um acidente envolvendo uma caminhonete matou um homem de 50 anos e deixou quatro pessoas feridas na ES 249, em São Mateus. (Veja detalhes)

Guilherme Pereira de Souza

11 | Um mecânico industrial de 25 anos morreu em um acidente na ES 010, na Serra. Outras três pessoas ficaram feridas. (Veja detalhes)

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