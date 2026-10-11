Homem morre ao bater carro contra árvore em Mimoso do Sul

Valci Bolonha de Almeida, de 47 anos, morreu na madrugada deste domingo (11) após bater o carro que dirigia contra uma árvore na localidade de Vila da Penha, em Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo.





Segundo a Polícia Militar, familiares relataram que ele perdeu o controle do veículo e atingiu a árvore. Pessoas estavam no local e retiraram a vítima do carro antes da chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192), que constatou a morte.





A Polícia Civil informou que as circunstâncias do acidente serão apuradas pela Delegacia de Polícia de Mimoso do Sul. O corpo de Valci foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Cachoeiro de Itapemirim.