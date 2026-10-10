Ao menos cinco motociclistas já foram arremessados em acidentes na 3ª Ponte; três morreram

Após os episódios, leitores de A Gazeta enviaram mensagens questionando a segurança da via e cobrando mudanças para reduzir os riscos aos motociclistas que utilizam a faixa exclusiva. Usuários da ponte também relatam problemas na pista, como buracos e a presença de animais.
Entre as manifestações recebidas pelo portal, há questionamentos sobre a altura da mureta de proteção e pedidos de mudanças na posição da Linha Verde. Alguns leitores sugerem que a faixa seja transferida para o lado esquerdo da ponte, como forma de reduzir o risco de colisões com motoristas que mudam de faixa ou acessam irregularmente o espaço exclusivo.
Na época do acidente de José Antônio, um motociclista que preferiu não se identificar afirmou ter medido a mureta de proteção da Terceira Ponte e relatou uma redução de aproximadamente 38 centímetros na altura. Apesar das reclamações, a Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) informou, na ocasião, que as barreiras atendem às normas técnicas e aos critérios vigentes de segurança viária.
Segundo a pasta, as estruturas seguem parâmetros de altura e resistência e não apresentavam pendências relacionadas à segurança. A Semobi também afirmou na época que o posicionamento da Linha Verde no lado direito da via segue diretrizes técnicas adotadas nacionalmente e que uma eventual transferência da faixa poderia aumentar os conflitos no trânsito.
A Semobi foi procurada novamente para comentar o acidente desta sexta-feira (4) e responder aos questionamentos sobre a segurança da Linha Verde, mas não deu retorno até a publicação desta matéria.