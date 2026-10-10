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Casos na Linha Verde

Ao menos cinco motociclistas já foram arremessados em acidentes na 3ª Ponte; três morreram

Casos ocorreram desde a criação da Linha Verde, em 2023, e têm dinâmica semelhante, com carros entrando na faixa exclusiva e atingindo motociclistas

Publicado em 10 de Outubro de 2026 às 14:19

Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

10 out 2026 às 14:19
Motociclista é arremessado da Terceira Ponte
Motociclista é arremessado da Terceira Ponte Leitor AG
Mais um motociclista foi arremessado da Terceira Ponte. No começo da noite desta sexta-feira (9), após um acidente, o condutor de uma moto caiu para fora da via direto numa rua no bairro Praia da Costa, em Vila Velha. 

O caso é o quinto envolvendo motociclista arremessado da ponte enquanto trafegava pela Linha Verde, inaugurada em agosto de 2023. A vítima desta sexta-feira é a segunda a sobreviver após cair para fora da estrutura que liga Vitória a Vila Velha. 

O primeiro sobrevivente foi Paulo César Santana de Oliveira, arremessado após ser atingido por um carro em novembro de 2024. Os outros três casos terminaram em morte. O mais recente foi o de Guilherme da Silveira Rodrigues, de 33 anos.

Guilherme morreu no início de setembro após ser após ser atingido por um carro enquanto trafegava pela faixa exclusiva e ser arremessado para a Ciclovia da Vida.

Os casos têm semelhanças na dinâmica. Em todos os episódios anteriores, um carro invadiu a faixa exclusiva e atingiu uma motocicleta, arremessando o condutor para fora da pista.

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Cinco casos desde 2023
Antes da morte de Guilherme, o caso mais recente havia ocorrido há cerca de sete meses. O motociclista José Antônio Dallapicola Tardin, de 60 anos, morreu em 4 de fevereiro deste ano após ser atingido por um carro enquanto trafegava pela Linha Verde e também ser arremessado para a Ciclovia da Vida.

A Ponte Deputado Darcy Castello de Mendonça, nome oficial da Terceira Ponte, passou por obras de ampliação entregues em 23 de agosto de 2023. A intervenção incluiu a criação da Linha Verde — faixa exclusiva para ônibus, motos, táxis, caminhões e veículos de emergência —, além da ampliação para três faixas de rolamento e da implantação da Ciclovia da Vida.

Desde a inauguração da Linha Verde, cinco motociclistas foram arremessados para fora da pista em acidentes. Além do caso desta sexta-feira (9), foram registradas as mortes de Guilherme, José Antônio e de Glênio Alves, em 16 de agosto de 2024. Glênio pilotava pela faixa exclusiva quando foi atingido por um carro e arremessado para fora da ponte, caindo na Rua São Paulo. 

Outro motociclista, Paulo César Santana de Oliveira, também se envolveu em um acidente que resultou em sua queda na Ciclovia da Vida. O jovem contou que a motorista do carro teria entrado na Linha Verde e, ao mudar de faixa, atingido a moto. Paulo sobreviveu, mas ficou 45 dias sem trabalhar.
Leitores defendem mudanças na Linha Verde

Após os episódios, leitores de A Gazeta enviaram mensagens questionando a segurança da via e cobrando mudanças para reduzir os riscos aos motociclistas que utilizam a faixa exclusiva. Usuários da ponte também relatam problemas na pista, como buracos e a presença de animais.


Entre as manifestações recebidas pelo portal, há questionamentos sobre a altura da mureta de proteção e pedidos de mudanças na posição da Linha Verde. Alguns leitores sugerem que a faixa seja transferida para o lado esquerdo da ponte, como forma de reduzir o risco de colisões com motoristas que mudam de faixa ou acessam irregularmente o espaço exclusivo.

Mureta

Na época do acidente de José Antônio, um motociclista que preferiu não se identificar afirmou ter medido a mureta de proteção da Terceira Ponte e relatou uma redução de aproximadamente 38 centímetros na altura. Apesar das reclamações, a Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) informou, na ocasião, que as barreiras atendem às normas técnicas e aos critérios vigentes de segurança viária.

Motociclista mediu mureta da Terceira Ponte e reclamou que diminuiu em 38 centímetros após obra finalizada em 2023
Motociclista mediu mureta da Terceira Ponte e reclamou que diminuiu em 38 centímetros após obra finalizada em 2023 Crédito: Leitor A Gazeta

Segundo a pasta, as estruturas seguem parâmetros de altura e resistência e não apresentavam pendências relacionadas à segurança. A Semobi também afirmou na época que o posicionamento da Linha Verde no lado direito da via segue diretrizes técnicas adotadas nacionalmente e que uma eventual transferência da faixa poderia aumentar os conflitos no trânsito.


A Semobi foi procurada novamente para comentar o acidente desta sexta-feira (4) e responder aos questionamentos sobre a segurança da Linha Verde, mas não deu retorno até a publicação desta matéria.

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