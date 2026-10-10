Ao menos cinco motociclistas já foram arremessados em acidentes na 3ª Ponte; três morreram





O caso é o quinto envolvendo motociclista arremessado da ponte enquanto trafegava pela Linha Verde, inaugurada em agosto de 2023. A vítima desta sexta-feira é a segunda a sobreviver após cair para fora da estrutura que liga Vitória a Vila Velha.









Guilherme morreu no início de setembro após ser após ser atingido por um carro enquanto trafegava pela faixa exclusiva e ser arremessado para a Ciclovia da Vida.





Os casos têm semelhanças na dinâmica. Em todos os episódios anteriores, um carro invadiu a faixa exclusiva e atingiu uma motocicleta, arremessando o condutor para fora da pista.