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No sentido Vila Velha

Motociclista é arremessado para fora da Terceira Ponte após ser atingido por carro

Segundo a Ceturb-ES, motorista invadiu a Linha Verde, atingiu a moto e deixou o local sem prestar socorro

Publicado em 09 de Outubro de 2026 às 20:14

Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

09 out 2026 às 20:14
Motociclista foi arremessado da Terceira Ponte
Motociclista foi arremessado da Terceira Ponte Leitor AG

Um motociclista foi arremessado para fora da Terceira Ponte após ser atingido por um carro na tarde desta sexta-feira (9), no sentido Vila Velha. Segundo a Ceturb-ES, o automóvel invadiu a Linha Verde e atingiu a lateral da motocicleta, fazendo com que a vítima caísse em uma rua abaixo da ciclovia, na Praia da Costa, em Vila Velha. 


Ainda de acordo com a Ceturb-ES, o motorista, que ainda não foi identificado, não parou para prestar socorro e seguiu a viagem. O motociclista foi encaminhado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória. Não há informações sobre o estado de saúde dele. 


A companhia informou que o carro trafegava na faixa da esquerda. Em determinado momento, o motorista sinalizou a mudança de faixa, passou para a faixa central e, em seguida, acessou a linha verde, quando atingou a motocicleta. 


A equipe operacional da Ceturb-ES foi acionada às 18h06 e enviada ao local. A posta chegou a ser interditada para a retirada da motocicleta, mas já foi liberada.


Esse é o quinto caso de motociclista arremessado para fora da 3ª Ponte desde a inauguração da faixa exclusiva, em 2023. O último caso registrado ocorreu em 4 de setembro e terminou com a morte de Guilherme da Silveira Rodrigues, de 33 anos.

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