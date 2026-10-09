Motociclista é arremessado para fora da Terceira Ponte após ser atingido por carro

Um motociclista foi arremessado para fora da Terceira Ponte após ser atingido por um carro na tarde desta sexta-feira (9), no sentido Vila Velha. Segundo a Ceturb-ES, o automóvel invadiu a Linha Verde e atingiu a lateral da motocicleta, fazendo com que a vítima caísse em uma rua abaixo da ciclovia, na Praia da Costa, em Vila Velha.





Ainda de acordo com a Ceturb-ES, o motorista, que ainda não foi identificado, não parou para prestar socorro e seguiu a viagem. O motociclista foi encaminhado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória. Não há informações sobre o estado de saúde dele.





A companhia informou que o carro trafegava na faixa da esquerda. Em determinado momento, o motorista sinalizou a mudança de faixa, passou para a faixa central e, em seguida, acessou a linha verde, quando atingou a motocicleta.





A equipe operacional da Ceturb-ES foi acionada às 18h06 e enviada ao local. A posta chegou a ser interditada para a retirada da motocicleta, mas já foi liberada.





Esse é o quinto caso de motociclista arremessado para fora da 3ª Ponte desde a inauguração da faixa exclusiva, em 2023. O último caso registrado ocorreu em 4 de setembro e terminou com a morte de Guilherme da Silveira Rodrigues, de 33 anos.