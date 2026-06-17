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Sentido Vitória

Acidente deixa dois ciclistas feridos na Ciclovia da Vida, na Terceira Ponte

Publicado em

17 jun 2026 às 10:36

Um acidente deixou dois ciclistas feridos na Ciclovia da Vida, na Terceira Ponte, no sentido Vitória, na manhã desta quarta-feira (17). O Corpo de Bombeiros foi acionado para realizar o resgate das vítimas.


Por causa do acidente e do atendimento às vítimas, uma fila de bicicletas se formou na entrada da ciclovia e nas proximidades do local da ocorrência. Na Terceira Ponte, também no sentido Vitória, o trânsito chegou a ficar lento durante o atendimento dos bombeiros.

Bombeiros usaram escada para resgate de ciclistas
Bombeiros usaram escada para resgate de ciclistas Fabrício Barbosa

As equipes de resgate utilizaram uma escada para socorrer os ciclistas feridos. Ainda não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.


A Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Espírito Santo (Ceturb-ES) informou que o acidente aconteceu por volta das 8h20 e envolveu uma bicicleta elétrica e uma bicicleta comum. 


Ainda de acordo com a Ceturb-ES, a ciclovia precisou ser interditada para o resgate, que foi concluído por volta das 9h30. Durante a operação, a linha verde da Terceira Ponte também foi fechada para garantir a segurança do atendimento. 

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Jaciele Simoura

Repórter / [email protected]
Jaciele Simoura
BR 262

Motociclista cai na pista e morre atropelado em Conceição do Castelo

Publicado em 17/06/2026 às 11:03

Um motociclista morreu na tarde de terça-feira (16) após cair na pista e ser atropelado por um veículo no km 115 da BR 262, em Conceição do Castelo, na Região Serrana do Espírito Santo. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu por volta das 14h15 e o veículo que atingiu a vítima não foi identificado.


O homem pilotava uma Honda CG 125 Titan e morreu no local. A identidade dele não foi informada. A Polícia Científica informou que a perícia foi acionada e o corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) em Cachoeiro de Itapemirim. A Polícia Civil disse que as circunstâncias do acidente serão apuradas por meio da Delegacia de Conceição do Castelo.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Durante trilha

Mulher é resgatada pelos bombeiros após se ferir em trilha na Pedra Azul

Publicado em 17/06/2026 às 08:58
Mulher é resgatada pelos bombeiros após machucar o pé no Parque Estadual da Pedra Azul
Mulher foi resgatada pelos bombeiros após machucar o pé no Parque Estadual da Pedra Azul Corpo de Bombeiros

Uma mulher com suspeita de torção no pé foi resgatada em uma trilha do no Parque Estadual da Pedra Azul, em Aracê, Domingos Martins, na Região Serrana do Espírito Santo, por uma equipe do Corpo de Bombeiros na tarde de terça-feira (16). 


Funcionários do ponto turístico informaram que a vítima não conseguia caminhar e necessitava de apoio para deixar o local, em uma área de difícil acesso.


Os bombeiros contam que realizaram a imobilização do membro lesionado com o uso de uma tala e transportaram a mulher de maca até a viatura. Após o resgate, a mulher foi encaminhada ao Hospital Padre Máximo, em Venda Nova do Imigrante, para avaliação e atendimento médico especializado. O estado de saúde não foi informado. 

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Norte capixaba

Motociclista fica ferida em acidente com ônibus em Aracruz

Publicado em 16/06/2026 às 18:08
Motociclista fica ferida após colisão com ônibus em Aracruz
Leitor A Gazeta

Uma motociclista ficou ferida após uma colisão entre a moto que conduzia e um ônibus do transporte público de Aracruz, no Norte do Espírito Santo, na manhã desta terça-feira (16). Segundo a Polícia Militar, o acidente aconteceu no Centro da cidade, e a vítima já havia sido socorrida quando os policiais chegaram ao local.


As circunstâncias da colisão não foram divulgadas. A reportagem também procurou a Cordial e aguarda um posicionamento da empresa.

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Ana Muniz

Residente em Jornalismo / [email protected]
Ana Muniz
Programa

CNH Social 2026: Detran abre matrícula para selecionados no 2 º lote

Publicado em 16/06/2026 às 15:05
Nova CNH / Detran ES
Divulgação | Detran

As matrículas para os selecionados no segundo lote do Programa CNH Social 2026 foram abertas nesta terça-feira (16) e seguem até o dia 2 de julho. 


O Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES) alerta que o beneficiário que não realizar a inscrição dentro do prazo será desclassificado e impedido de participar do programa por três anos. 


COMO SE INSCREVER? 

  • Acessar o site do Detran-ES
  • Clicar na aba "CNH social", que fica na página principal do site, lado esquerdo
  • Descer a tela até encontrar "Matrícula On-line"
  • Preencher o formulário com os dados solicitados.

Após a realização da matrícula, o candidato deverá se dirigir à autoescola indicada, em até 15 dias corridos, para concluir a abertura do processo de habilitação. 

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Estefany Benachio

Estagiária / [email protected]
Estefany Benachio
Norte capixaba

Acidente entre moto e carro deixa motociclista ferido em São Mateus

Publicado em 16/06/2026 às 12:55
Acidente aconteceu na manhã desta terça-feira (16), no bairro Pedra D'água
Leitor A Gazeta

Um motociclista ficou ferido em uma colisão com um carro no bairro Pedra D'Água, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, o acidente aconteceu na manhã desta terça-feira (16), e a vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192).


As circunstâncias do acidente não foram informadas.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Cobilândia

Pernas humanas são encontradas dentro de sacola em Vila Velha

Publicado em 16/06/2026 às 12:36
Sacola com duas pernas humanas foi encontrada dentro de valão em Cobilândia
Valão onde pernas humandas foram encontradas | Fabrício Christ

Duas pernas humanas foram encontradas dentro de uma sacola plástica em um valão no bairro Cobilândia, em Vila Velha, por volta das 8h desta terça-feira (16). O material foi localizado por funcionários de uma empresa prestadora de serviços à prefeitura que realizavam a limpeza do curso d’água.


Os restos mortais foram removidos pela Polícia Científica e encaminhados ao Instituto Médico-Legal (IML), em Vitória. A Polícia Civil investigará o caso.

Serviço

Ajude a polícia

Informações podem ser compartilhadas de forma sigilosa por meio do Disque-Denúncia 181, que conta com três canais de atendimento:

■ Pelo telefone, no número181. A ligação é gratuita.
■ Pela internet, no site https://disquedenuncia181.es.gov.br/

■ Pelo WhatsApp, no número (27) 99253-8181

(Com informações de Caique Verli, da TV Gazeta)

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Júlia Afonso

Repórter / [email protected]
Júlia Afonso
Dois presos

Operação da Polícia Civil encontra fuzis, munições e viatura falsa no ES

Publicado em 16/06/2026 às 11:46

A Polícia Civil prendeu dois suspeitos e apreendeu armas, incluindo três fuzis, carregadores e  munições durante uma operação realizada na manhã desta terça-feira (16) nos municípios de Serra, Cariacica e Vila Velha.


A ação foi conduzida pelo Departamento Especializado em Narcóticos (Denarc), que cumpriu seis mandados de busca e apreensão domiciliar e dois mandados de prisão preventiva. Os dois principais alvos da operação foram localizados e presos. Ainda não há informações sobre a identificação dos suspeitos.


Durante o cumprimento das buscas, os policiais apreenderam:


  • 2 fuzis calibre 5.56mm;
  • 1 fuzil calibre 9mm;
  • 1 carabina calibre .40;
  • 1 pistola calibre .45 ACP;
  • 1 pistola calibre 9mm;
  • 1 pistola calibre .22 LR;
  • 1 revólver calibre .38;
  • 20 carregadores de calibres diversos;
  • 566 munições de calibres diversos;
  • 1 mira holográfica e 2 bipés para armas de precisão;
  • 1 par de algemas;
  • 1 veículo Toyota Etios equipado com giroflex oculto (utilizado para simular viatura descaracterizada);
  • 1 veículo Toyota Corolla;
  • R$ 8.040 em espécie.


A Polícia Civil informou que mais detalhes da operação serão divulgados em momento oportuno. 

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Jaciele Simoura

Repórter / [email protected]
Jaciele Simoura
Adote um "aumigo"

Serra realiza feira de adoção de cães e gatos nesta terça (16) em Porto Canoa

Publicado em 16/06/2026 às 11:12
É preciso garantir que esses animais, que já sofreram com o abandono, encontrem lares onde recebam amor e proteção
É preciso garantir que esses animais, que já sofreram com o abandono, encontrem lares onde recebam amor e proteção Prefeitura da Serra | Felipe de Oliveira

Quem deseja transformar a vida de um animalzinho terá uma oportunidade nesta terça-feira (16), durante a Feira de Adoção de cães e gatos, realizada na pracinha principal da Avenida Brasília, no bairro Porto Canoa, na Serra. O evento será das 16h às 19h.


A iniciativa é promovida pelo Departamento de Bem-Estar Animal do município. Os interessados poderão conhecer os animais disponíveis e receber orientações da equipe técnica sobre os cuidados necessários com o novo integrante da família. 


Entre os critérios exigidos estão ter mais de 18 anos, apresentar documento com foto e comprovante de residência. 

Serviço

Feira de adoção de cães e gatos

Dia: terça-feira (16)

Hora: das 16h às 19h

Local: pracinha principal da Avenida Brasília, no bairro Porto Canoa

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Estagiária / [email protected]
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ES recebe alerta amarelo de tempestade e queda de granizo

Publicado em 16/06/2026 às 07:31

Todas as cidades do Espírito Santo receberam um alerta amarelo de tempestade nesta terça-feira (16). O aviso, que foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), já está em vigor e vale até o final da noite. 


A previsão é de ventos intensos entre 40 e 60 km/h, chuva de até 50 milímetros por dia, além de queda de granizo. O risco de alagamentos é baixo. 


A orientação é que a população evite se abrigar debaixo de árvores durante rajadas de vento, devido ao risco de quedas e descargas elétricas. Também é recomendado não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Em caso de emergência, acione a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros através do 193.

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Corpo de jovem desaparecido é encontrado dentro do próprio carro em Iúna

Publicado em 15/06/2026 às 21:48
Carlos Eduardo Sangi Braga, de 20 anos, foi encontrado morto dentro do próprio carro em Iúna
Carlos Eduardo Braga foi encontrado morto dentro do próprio carro Montagem A Gazeta | Arquivo pessoal/Redes sociais

O corpo de um jovem que estava desaparecido foi encontrado dentro do porta-malas do próprio carro, próximo ao trevo de acesso à cidade de Iúna, no Caparaó do Espírito Santo, na tarde desta segunda-feira (15). Carlos Eduardo Sangi Braga, de 20 anos, foi visto pela última vez ao sair de casa na quinta-feira (11).


Conhecido como Dudu, ele atuava como trabalhador rural. O veículo foi encontrado perto de um posto de combustíveis, após o tio do rapaz usar um drone para tentar localizá-lo.  "A família está desesperada, sem acreditar até agora", lamentou Luyvine Assis, irmã da vítima. 


Nas redes sociais, amigos e familiares compartilharam mensagens de luto. "Sua partida deixa um vazio imenso em nossos corações", diz uma das publicações.


Sobre o caso, a Polícia Militar informou que foi acionada e no local encontrou pessoas próximas ao veículo. O grupo que informou ser amigo e parente do jovem. Um deles disse que abriu a porta do motorista para olhar no interior quando sentiu o forte odor e verificou o porta-malas.


A perícia foi acionada e o corpo encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML) em Venda Nova do Imigrante. A Polícia Civil informa que o caso foi registrado como encontro de cadáver e o procedimento foi encaminhado para a Delegacia de Regional de Ibatiba, que aguarda o resultado dos exames. 

Atualização

17/06/2026

A reportagem foi atualizada com informações das Polícias Militar e Civil.

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