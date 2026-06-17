Acidente deixa dois ciclistas feridos na Ciclovia da Vida, na Terceira Ponte

Um acidente deixou dois ciclistas feridos na Ciclovia da Vida, na Terceira Ponte, no sentido Vitória, na manhã desta quarta-feira (17). O Corpo de Bombeiros foi acionado para realizar o resgate das vítimas.
Por causa do acidente e do atendimento às vítimas, uma fila de bicicletas se formou na entrada da ciclovia e nas proximidades do local da ocorrência. Na Terceira Ponte, também no sentido Vitória, o trânsito chegou a ficar lento durante o atendimento dos bombeiros.
As equipes de resgate utilizaram uma escada para socorrer os ciclistas feridos. Ainda não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.
A Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Espírito Santo (Ceturb-ES) informou que o acidente aconteceu por volta das 8h20 e envolveu uma bicicleta elétrica e uma bicicleta comum.
Ainda de acordo com a Ceturb-ES, a ciclovia precisou ser interditada para o resgate, que foi concluído por volta das 9h30. Durante a operação, a linha verde da Terceira Ponte também foi fechada para garantir a segurança do atendimento.