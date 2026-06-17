Acidente deixa dois ciclistas feridos na Ciclovia da Vida, na Terceira Ponte

Um acidente deixou dois ciclistas feridos na Ciclovia da Vida, na Terceira Ponte, no sentido Vitória, na manhã desta quarta-feira (17). O Corpo de Bombeiros foi acionado para realizar o resgate das vítimas.





Por causa do acidente e do atendimento às vítimas, uma fila de bicicletas se formou na entrada da ciclovia e nas proximidades do local da ocorrência. Na Terceira Ponte, também no sentido Vitória, o trânsito chegou a ficar lento durante o atendimento dos bombeiros.