É hora de encontrar o caminho para reduzir mortes no trânsito

Estatisticamente, está tudo aí para acender o sinal vermelho: de janeiro a agosto deste ano, foram quase três mortes por dia nas ruas, avenidas e rodovias do Espírito Santo. Em 2024, pela primeira vez na série histórica, o número de mortes no trânsito superaram o de homicídios, o que se repetiu no ano seguinte.





Diariamente, basta estar indo de um ponto a outro da cidade ou pegando a estrada para testemunhar o quanto as pessoas parecem querer fazer parte da estatística, com uma série de imprudências e negligências que não se resumem a uma categoria: motoristas, motociclistas, ciclistas "normais" e elétricos, e até mesmo pedestres, ignoram regras básicas e se expõem gratuitamente ao risco, colocando todo esse ecosssistema de trânsito em perigo permanente. Os acidentes e as mortes acabam sendo a consequência lógica.





Cabe aos municípios a aplicação das leis de trânsito nas vias urbanas, assim como o Estado se responsabiliza pelas rodovias estaduais e a União, pelas federais. Cada esfera tem sua área de atuação, mas o que fica patente com o caos atual no trânsito é que há a urgência de uma força-tarefa envolvendo os três níveis, inclusive com ações educativas mais consistentes, para conter essa escalada de violência.





O próximo governador pode ser uma figura central nessa movimentação, envolvendo os municípios em torno de uma política de paz no trânsito. Conscientização exige fiscalização rigorosa, e há um arsenal tecnológico que pode ser usado a favor dela, como as câmeras espalhadas pelas cidades. O que precisamos é de organização em torno dessas abordagens. Durante um bom tempo, as blitze funcionaram na Lei Seca. Por que isso parece ter se perdido?

Essa é uma boa pergunta que cada candidato deve se fazer.





É preciso encontrar um caminho para reduzir a violência no trânsito, com soluções pactuadas em sociedade e encabeçadas pelo governador e pelos legisladores que iniciarão uma nova jornada no próximo ano.