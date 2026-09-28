Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 28/09/2026

A carta “6 de Ouros” traz para Sagitário a importância do equilíbrio entre dar e receber. No amor, gestos de cuidado tendem a ser correspondidos, e o dia será bom para notar se a relação está sendo construída a dois. Na carreira, alguém poderá oferecer apoio, indicação ou recurso que facilitará seus próximos passos, enquanto, na saúde, ajudar os outros será positivo desde que você também reserve energia para si. Entre amigos, alguém poderá procurar sua ajuda ou oferecer apoio justamente quando você mais precisar.