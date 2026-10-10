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ES 080

Homem fica gravemente ferido após colisão frontal entre carros em São Domingos do Norte

Testemunhas relataram à PM que uma motocicleta teria entrado repentinamente na pista, levando a condutora de uma Strada a desviar e atingir o Onix

Publicado em 10 de Outubro de 2026 às 13:31

Adrielle Mariana

Adrielle Mariana

Publicado em 

10 out 2026 às 13:31
Acidente aconteceu na manhã deste sábado (10), na ES 080
Testemunhas relataram à PM que uma motocicleta teria entrado repentinamente na pista, levando a condutora de uma Strada a desviar e atingir o Onix Leitor | AG

Um homem ficou gravemente ferido em uma colisão frontal entre o Chevrolet Onix que dirigia e uma Fiat Strada na manhã deste sábado (10), na ES 080, na localidade de Rancho Fundo, em São Domingos do Norte, no Noroeste do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, testemunhas relataram que o acidente ocorreu após uma motocicleta entrar repentinamente na pista.


De acordo com os relatos à PM, a condutora da Strada tentou desviar da motocicleta e atingiu o Onix. O motociclista parou mais à frente, mas fugiu em seguida, ainda segundo as testemunhas.


O motorista do Onix foi socorrido em estado grave e encaminhado ao Hospital Sílvio Avidos, em Colatina. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde dele. Os outros três passageiros que estavam no carro também receberam atendimento médico.


Segundo a PM, a motorista da Fiat Strada estava sem condições de prestar depoimento na hora do acidente. No veículo, estava também o marido dela. De acordo com a corporação, ele e a esposa foram socorridos e apresentavam quadro estável.


A corporação informou que não foi possível realizar o teste do bafômetro nos condutores devido às condições de saúde deles. Em nota, a Polícia Civil informou que não foi acionada para atender à ocorrência.

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