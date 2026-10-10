Homem fica gravemente ferido após colisão frontal entre carros em São Domingos do Norte

Um homem ficou gravemente ferido em uma colisão frontal entre o Chevrolet Onix que dirigia e uma Fiat Strada na manhã deste sábado (10), na ES 080, na localidade de Rancho Fundo, em São Domingos do Norte, no Noroeste do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, testemunhas relataram que o acidente ocorreu após uma motocicleta entrar repentinamente na pista.





De acordo com os relatos à PM, a condutora da Strada tentou desviar da motocicleta e atingiu o Onix. O motociclista parou mais à frente, mas fugiu em seguida, ainda segundo as testemunhas.





O motorista do Onix foi socorrido em estado grave e encaminhado ao Hospital Sílvio Avidos, em Colatina. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde dele. Os outros três passageiros que estavam no carro também receberam atendimento médico.





Segundo a PM, a motorista da Fiat Strada estava sem condições de prestar depoimento na hora do acidente. No veículo, estava também o marido dela. De acordo com a corporação, ele e a esposa foram socorridos e apresentavam quadro estável.





A corporação informou que não foi possível realizar o teste do bafômetro nos condutores devido às condições de saúde deles. Em nota, a Polícia Civil informou que não foi acionada para atender à ocorrência.