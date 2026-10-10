Acidente entre carro e moto deixa mulher morta na BR 101 em São Mateus

Uma motociclista identificada como Clotilde Silva da Rocha, morreu em um acidente envolvendo a moto que conduzia e um carro na BR 101, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na madrugada deste sábado (10). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a ocorrência foi registrada por volta das 4h30, na altura do km 63 da rodovia.





De acordo com a PRF, a motociclista seguia no sentido do bairro Litorâneo, enquanto o carro trafegava na direção oposta. Durante uma ultrapassagem, a motociclista colidiu frontalmente com o veículo. Ela não resistiu aos ferimentos e morreu no local.





A Ecovias Capixaba informou que acionou uma viatura de inspeção, um guincho e uma ambulância para atender à ocorrência. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) também foi acionado.





Durante o atendimento, o trânsito no trecho sofreu alterações, com operação no sistema pare e siga no sentido Norte. Segundo a concessionária, a pista foi totalmente liberada às 8h27.





A reportagem de A Gazeta entrou em contato com as polícias Civil e Científica e aguarda retorno.