Movimento deve dobrar nas rodovias federais do ES, diz PRF

O feriado prolongado de Nossa Senhora Aparecida deve aumentar de forma expressiva o fluxo de veículos nas rodovias federais que cortam o Espírito Santo entre sexta-feira (9) e segunda-feira (12). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), em determinados períodos, o movimento pode superar o dobro do registrado em dias normais.





A corporação informou que não possui dados consolidados para estimar o número total de veículos que devem circular pelas estradas federais do Estado durante o feriado, mas trabalha com a expectativa de aumento significativo no tráfego.





Na BR 101, a Ecovias Capixaba estima a passagem de cerca de 376 mil veículos ao longo dos quatro dias. O volume representa crescimento de 6% em relação ao mesmo período da semana anterior, o equivalente a aproximadamente 21,4 mil veículos a mais.





A projeção de aumento vale tanto para o trecho Norte quanto para o Sul da rodovia. No Norte, são esperados cerca de 120 mil veículos, crescimento de 5%, ou aproximadamente 5,5 mil veículos adicionais. Já no Sul, a previsão é de 256 mil veículos, alta de 7%, representando cerca de 15,9 mil veículos a mais.





Segundo a Ecovias, o Centro de Controle Operacional (CCO), que funciona 24 horas por dia, acompanhará o volume do tráfego da BR 101. Nos períodos de maior movimento, uma equipe ficará a postos em Fundão, trecho onde há expectativa de aumento significativo do fluxo. Caso seja necessário, os agentes poderão orientar os motoristas para reduzir os impactos de congestionamentos.





A concessionária informou que haverá reforço da estrutura operacional durante o feriado, com oito ambulâncias, 14 guinchos leves, seis guinchos pesados, três caminhões-pipa e três caminhões boiadeiros.





Também haverá reforço nas sete praças de pedágio, com previsão de abertura de todas as cabines nos horários de maior movimento.