AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Transito

Movimento deve dobrar nas rodovias federais do ES, diz PRF

Na BR 101, Ecovias estima a passagem de 376 mil veículos entre sexta-feira (9) e segunda-feira (12)

Publicado em 09 de Outubro de 2026 às 17:20

Emanoele Gobbi

Emanoele Gobbi

Publicado em 

09 out 2026 às 17:20
Policial Federal organiza o trânsito na BR 101, no trevo de Viana Fernando Madeira

O feriado prolongado de Nossa Senhora Aparecida deve aumentar de forma expressiva o fluxo de veículos nas rodovias federais que cortam o Espírito Santo entre sexta-feira (9) e segunda-feira (12). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), em determinados períodos, o movimento pode superar o dobro do registrado em dias normais.


A corporação informou que não possui dados consolidados para estimar o número total de veículos que devem circular pelas estradas federais do Estado durante o feriado, mas trabalha com a expectativa de aumento significativo no tráfego.


Na BR 101, a Ecovias Capixaba estima a passagem de cerca de 376 mil veículos ao longo dos quatro dias. O volume representa crescimento de 6% em relação ao mesmo período da semana anterior, o equivalente a aproximadamente 21,4 mil veículos a mais.


A projeção de aumento vale tanto para o trecho Norte quanto para o Sul da rodovia. No Norte, são esperados cerca de 120 mil veículos, crescimento de 5%, ou aproximadamente 5,5 mil veículos adicionais. Já no Sul, a previsão é de 256 mil veículos, alta de 7%, representando cerca de 15,9 mil veículos a mais.


Segundo a Ecovias, o Centro de Controle Operacional (CCO), que funciona 24 horas por dia, acompanhará o volume do tráfego da BR 101. Nos períodos de maior movimento, uma equipe ficará a postos em Fundão, trecho onde há expectativa de aumento significativo do fluxo. Caso seja necessário, os agentes poderão orientar os motoristas para reduzir os impactos de congestionamentos. 


A concessionária informou que haverá reforço da estrutura operacional durante o feriado, com oito ambulâncias, 14 guinchos leves, seis guinchos pesados, três caminhões-pipa e três caminhões boiadeiros.


Também haverá reforço nas sete praças de pedágio, com previsão de abertura de todas as cabines nos horários de maior movimento. 

É importante destacar também que todos os que trafegam pela BR-101 podem utilizar as 12 bases de atendimento ao usuário ao longo da rodovia. Lá, disponibilizamos água, banheiro, fraldário e Wi-fi gratuitamente para que todos possam seguir viagem tranquilamente

Christian Tanimoto Gerente de Operações da Ecovias Capixaba

Desde o meio-dia desta sexta-feira (9), a Ecovias Capixaba não realiza obras na pista, a não ser que aconteçam situações emergenciais. As atividades serão retomadas na terça-feira (13).


Antes de pegar a estrada, a recomendação também é verificar itens básicos do veículo, como pneus, estepe, água, óleo, combustível e sistema de iluminação.


Em caso de necessidade, os usuários podem entrar em contato com a concessionária pelo telefone 0800 7701 101, também disponível pelo WhatsApp. O canal fornece informações sobre as condições da rodovia.


*Este conteúdo foi produzido por Emanoele Gobbi, residente do 29º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob orientação do editor Erik Oakes.

Veja Também 

O feriado de 12 de outubro, Dia das Crianças, será na próxima segunda-feira

6 passeios com animais e natureza para aproveitar o feriado de 12 de outubro com crianças no ES

Imagem de destaque

Feriado de 12 de outubro: veja o que abre e fecha na Grande Vitória

Calendário, feriados

Feriados no ES: veja quando são as próximas folgas até o fim do ano

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Feriado Trânsito BR 101
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Ricardo Ferraço durante sabatina realizada por A Gazeta e CBN Vitória no 2º turno
A novidade no discurso de Ricardo Ferraço no 2º turno
Em Vila Pavão, diferença entre votação de Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) foi de apenas um voto no primeiro turno.
Cidade dividida: Lula venceu Flávio por apenas 1 voto em município do ES
Primeiro parque aquático inflável do Espírito Santo
Parque aquático inflável será inaugurado neste sábado (10) em Santa Leopoldina; veja valores

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados