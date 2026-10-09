Movimento deve dobrar nas rodovias federais do ES, diz PRF

O feriado prolongado de Nossa Senhora Aparecida deve aumentar de forma expressiva o fluxo de veículos nas rodovias federais que cortam o Espírito Santo entre sexta-feira (9) e segunda-feira (12). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), em determinados períodos, o movimento pode superar o dobro do registrado em dias normais.
A corporação informou que não possui dados consolidados para estimar o número total de veículos que devem circular pelas estradas federais do Estado durante o feriado, mas trabalha com a expectativa de aumento significativo no tráfego.
Na BR 101, a Ecovias Capixaba estima a passagem de cerca de 376 mil veículos ao longo dos quatro dias. O volume representa crescimento de 6% em relação ao mesmo período da semana anterior, o equivalente a aproximadamente 21,4 mil veículos a mais.
A projeção de aumento vale tanto para o trecho Norte quanto para o Sul da rodovia. No Norte, são esperados cerca de 120 mil veículos, crescimento de 5%, ou aproximadamente 5,5 mil veículos adicionais. Já no Sul, a previsão é de 256 mil veículos, alta de 7%, representando cerca de 15,9 mil veículos a mais.
Segundo a Ecovias, o Centro de Controle Operacional (CCO), que funciona 24 horas por dia, acompanhará o volume do tráfego da BR 101. Nos períodos de maior movimento, uma equipe ficará a postos em Fundão, trecho onde há expectativa de aumento significativo do fluxo. Caso seja necessário, os agentes poderão orientar os motoristas para reduzir os impactos de congestionamentos.
A concessionária informou que haverá reforço da estrutura operacional durante o feriado, com oito ambulâncias, 14 guinchos leves, seis guinchos pesados, três caminhões-pipa e três caminhões boiadeiros.
Também haverá reforço nas sete praças de pedágio, com previsão de abertura de todas as cabines nos horários de maior movimento.
É importante destacar também que todos os que trafegam pela BR-101 podem utilizar as 12 bases de atendimento ao usuário ao longo da rodovia. Lá, disponibilizamos água, banheiro, fraldário e Wi-fi gratuitamente para que todos possam seguir viagem tranquilamente
Christian Tanimoto Gerente de Operações da Ecovias Capixaba
Desde o meio-dia desta sexta-feira (9), a Ecovias Capixaba não realiza obras na pista, a não ser que aconteçam situações emergenciais. As atividades serão retomadas na terça-feira (13).
Antes de pegar a estrada, a recomendação também é verificar itens básicos do veículo, como pneus, estepe, água, óleo, combustível e sistema de iluminação.
Em caso de necessidade, os usuários podem entrar em contato com a concessionária pelo telefone 0800 7701 101, também disponível pelo WhatsApp. O canal fornece informações sobre as condições da rodovia.
*Este conteúdo foi produzido por Emanoele Gobbi, residente do 29º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob orientação do editor Erik Oakes.