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Giovana Duarte

6 passeios com animais e natureza para aproveitar o feriado de 12 de outubro com crianças no ES

No Espírito Santo, há opções que combinam contato com a natureza, observação de animais e atividades educativas, ideais para aproveitar o fim de semana prolongado com os pequenos

Publicado em 09 de Outubro de 2026 às 15:16

Publicado em 

09 out 2026 às 15:16
Giovana Duarte

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Giovana Duarte Giovana Duarte
O feriado de 12 de outubro, Dia das Crianças, será na próxima segunda-feira
O feriado de 12 de outubro, Dia das Crianças, será na próxima segunda-feira Giovana Duarte

O feriado de 12 de outubro, Dia das Crianças, será na próxima segunda-feira e é uma oportunidade para planejar um passeio em família. No Espírito Santo, há opções que combinam contato com a natureza, observação de animais e atividades educativas, ideais para aproveitar o fim de semana prolongado com os pequenos.


Confira seis lugares para conhecer com as crianças:

Passeios com animais e natureza
Zoo Park da Montanha, em Marechal Floriano

Único zoológico do Espírito Santo, o Zoo Park da Montanha recebe animais resgatados e desenvolve um trabalho de conscientização sobre a preservação das espécies. O espaço fica na entrada do Posto do Café, às margens da BR-262, e funciona de terça-feira a domingo, das 10h às 16h.


Ingressos: R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia-entrada).

Zoo Park da Montanha, em Marechal Floriano
Zoo Park da Montanha, em Marechal Floriano Giovana Duarte
Bio Parque das Aves, em Domingos Martins

Localizado na Rota dos Ipês, o Bio Parque das Aves é um parque ecológico que também recebe animais resgatados. Além de conhecer os animais, as famílias podem aproveitar a estrutura do local, que conta com restaurante, cafeteria, pedalinho, tirolesa e pesca esportiva.


Para chegar, siga pela BR-262 até a altura de Paraju. Depois, passe pelo Sesc de Domingos Martins e continue até Soído de Cima. O parque funciona às sextas-feiras, das 11h30 às 18h, e aos sábados e domingos, das 9h30 às 18h.


Ingressos: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia-entrada). O pedalinho custa R$ 20, e a tirolesa, R$ 35, com pagamentos à parte.

Bio Parque das Aves, em Domingos Martins
Bio Parque das Aves, em Domingos Martins Giovana Duarte
Parque Botânico Vale, em Vitória

Com 33 hectares de Mata Atlântica, o Parque Botânico Vale é uma opção gratuita para quem busca contato com a natureza sem sair da capital. O espaço reúne biodiversidade e lazer, com diferentes espécies da fauna brasileira.


O parque fica na Avenida dos Expedicionários, em Jardim Camburi, e funciona de terça-feira a domingo, das 8h às 17h.


Entrada gratuita.

Parque Botânico Vale, em Vitória
Parque Botânico Vale, em Vitória Giovana Duarte
Passeios educativos
Espaço Baleia Jubarte, em Vitória

Na Praça do Papa, o Espaço Baleia Jubarte oferece uma oportunidade de aprender mais sobre baleias, botos e golfinhos. O acervo inclui informações sobre esses animais, além de ossadas e réplicas que ajudam a aproximar o público da vida marinha.


O espaço funciona de terça-feira a domingo, das 9h às 17h.


Ingressos: R$ 20 (inteira). Crianças de até 5 anos não pagam.

Projeto Tamar, em Vitória

Também na Praça do Papa, o Projeto Tamar reúne tanques com tartarugas marinhas e um espaço educativo com monitores. A visita inclui ainda um mirante panorâmico e playground, combinando aprendizado e diversão para as crianças.


O local funciona de quarta-feira a segunda-feira, das 10h às 17h.


Ingressos: R$ 40 (inteira), R$ 20 (meia-entrada) e R$ 100 pelo Passaporte Família, válido para dois adultos e duas crianças. Crianças de até 5 anos têm entrada gratuita.

Espaço Baleia Jubarte, em Vitória
Espaço Baleia Jubarte, em Vitória Giovana Duarte
Museu de Biologia Professor Mello Leitão, em Santa Teresa

Em Santa Teresa, o Museu de Biologia Professor Mello Leitão reúne um acervo zoobotânico e espaços dedicados à diversidade da flora. Entre os destaques estão o Jardim Rupestre, o Orquidário e a Varanda dos Colibris, que permitem observar diferentes espécies e conhecer mais sobre a natureza.


O museu fica na Avenida José Ruschi, nº 4, e funciona de terça-feira a domingo, das 8h às 17h.


Entrada gratuita.

Museu de Biologia Professor Mello Leitão, em Santa Teresa
Museu de Biologia Professor Mello Leitão, em Santa Teresa Giovana Duarte

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Giovana Duarte é colunista de turismo de HZ. As opiniões, análises e recomendações expressas em seus textos são de sua exclusiva responsabilidade e não refletem, necessariamente, o posicionamento editorial de HZ ou da Rede Gazeta.

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Giovana Duarte e produtora de conteudo sobre turismo, cultura e gastronomia do Espirito Santo no Guia Capixaba, criado com o objetivo de incentivar a valorizacao do Espirito Santo

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