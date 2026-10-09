6 passeios com animais e natureza para aproveitar o feriado de 12 de outubro com crianças no ES

Localizado na Rota dos Ipês, o Bio Parque das Aves é um parque ecológico que também recebe animais resgatados. Além de conhecer os animais, as famílias podem aproveitar a estrutura do local, que conta com restaurante, cafeteria, pedalinho, tirolesa e pesca esportiva.





Para chegar, siga pela BR-262 até a altura de Paraju. Depois, passe pelo Sesc de Domingos Martins e continue até Soído de Cima. O parque funciona às sextas-feiras, das 11h30 às 18h, e aos sábados e domingos, das 9h30 às 18h.





Ingressos: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia-entrada). O pedalinho custa R$ 20, e a tirolesa, R$ 35, com pagamentos à parte.