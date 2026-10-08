Feriado de 12 de outubro: veja o que abre e fecha na Grande Vitória

Com o feriado de 12 de outubro na próxima segunda-feira (12), quando se celebra o Dia de Nossa Senhora Aparecida e o Dia das Crianças, diversos serviços públicos e privados da Grande Vitória terão horários alterados. Para você se programar, A Gazeta preparou um guia completo com o que abre e fecha.
|Supermercados
|Perim
|Todas as lojas abertas das 8h às 18h
|Extrabom, Extraplus e Atacado Vem
|Das 8h às 18h
|Sam's Club
|Das 11h às 21h
|Carrefour
|Das 11h às 21h
|Atacadão
|Das 11h às 21h
|Carone
|Das 8h às 18h
|Sempre Tem
|As lojas funcionam das 8h às 18h, com exceção da unidade de Jardim Limoeiro, que opera das 7h às 18h. Já a loja de Linhares permanecerá fechada.
|BH
|Não informou o horário de funcionamento.
|Shoppings
|Shopping Vitória
|Todas as lojas e quiosques abertos das 14h às 21h. Alguns estabelecimentos podem abrir às 11h e fechar às 22h, se preferirem. Praça de alimentação e área de lazer abertas das 11h às 22h.
|Shopping Praia da Costa
|Lojas e quiosques abertos das 14h às 21h, com alguns estabelecimentos podendo abrir às 13h e fechar às 22h, se preferirem. Praça de alimentação e área de lazer abertas das 11h às 22h. Os restaurantes podem estender o funcionamento, conforme a demanda.
|Shopping Moxuara
|Todas as lojas e quiosques abertos das 14h às 21h. Entretanto, alguns estabelecimentos podem abrir às 13h e fechar às 22h. Praça de alimentação das 11h às 22h.
|Shopping Montserrat
|Lojas e quiosques abertos das 14h às 21h. Entretanto, alguns estabelecimentos podem abrir entre 12h e 14h. Praça de alimentação aberta das 11h às 22h
|Shopping Mestre Álvaro
|Lojas e quiosques funcionando devem operar entre 14h e 21h. Entretanto, alguns estabelecimentos podem abrir às 13h e fechar às 22h. Praça de alimentação aberta das 11h às 22h.
|Boulevard Shopping Vila Velha
|Lojas e quiosques abertos das 13h às 22h. Praça de alimentação e lazer das 11h às 22h. Academia aberta das 6h às 12h.
|Shopping Vila Velha
|Todas as lojas funcionando de 14h às 21h. Entretanto, alguns estabelecimentos podem abrir às 12h e fechar às 22h. Praça de alimentação aberta entre 11h e 22h
|Masterplace Mall
|Todas as lojas funcionando de 10h às 18h. Entretanto, alguns estabelecimentos podem abrir às 9h. Praça de alimentação aberta entre 10h e 18h. Supermercado: de 7h30 às 18h.
|Shopping Norte Sul
|Lojas abertas entre 13h e 19h. Entretanto, alguns estabelecimentos podem abrir entre 10h e 13h. Praça de alimentação das 11h às 21h.
Defesa Civil: vai atuar em regime de plantão 24h, pelo telefone (27) 98125-0986;
Unidades de saúde: os postos da Praia do Suá, Nova Palestina/Conquista, Maruípe, Santo Antônio, Jardim Camburi e Maria Ortiz funcionarão das 7 às 19 horas, para atendimentos de intercorrências de baixa gravidade;
Pronto Atendimento (PA): as unidades de São Pedro e Praia do Suá com plantão 24h;
Centro de Atenção Psicossocial (Caps) Álcool e outras Drogas: as unidades de Ilha de Santa Maria e São Pedro com plantão 24h;
Restaurante Popular: funcionará das 11h às 14h para almoço e das 18h às 20h para o jantar;
Conselho Tutelar: vai atuar em esquema de prontidão e fará atendimentos pelo telefone (27) 3382-6488;
Rua de Lazer: o trecho de Camburi funcionará das 5h às 13h e o do Centro das 5h às 12h.
A prefeitura informou que os moradores podem entrar em contato com a gestão pelo Fala Vitória 156, pelo app Vitória Online — disponível em Android ou iOS — ou pelo site vitoria.es.gov.br.
Saúde:
- Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) de Carapina, Infantil, Castelândia e Serra Sede: atendimento 24 horas;
- Hospital Municipal Materno Infantil (HMMI), em Colina de Laranjeiras: atendimento 24 horas;
- Serviço de Atenção às Pessoas em Situação de Violência Sexual (SASV), que funciona no nível superior do Hospital Municipal Materno Infantil, em Colina de Laranjeiras: atendimento 24 horas. Informações: (27) 98166-1308;
- Farmácia Central, localizada na Colina de Laranjeiras (mesmo pátio do Hospital Materno Infantil): funcionamento 24 horas;
- Vigilância Sanitária: denúncias pelo telefone (27) 98166-1036.
- Auxílio Funeral: das 8h às 20h. Telefone: (27) 98166-0814;
- Conselho Tutelar: trabalhando em escala de plantão. Telefone (27) 98166-0515.
- Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro POP): funcionando das 7h às 18h. Telefone (27) 98166-0161.
- Abordagem Social: das 8h às 20h. Telefone (27) 98166-0494.
- Disque-Silêncio: telefone: (27) 99951-2321 (das 16h às 2h).
- Fiscalização do Meio Ambiente: telefone: (27) 99951-2321 (das 18h às 0h).
- Fiscalização de Posturas: telefone: (27) 99517-9126 (das 16h às 2h).
- Guarda Civil Municipal (GCM): (27) 3252-3711 ou WhatsApp: (27) 98166-0812;
- Departamento de Operação de Trânsito (DOT): com agentes trabalhando no monitoramento das vias. Telefone: (27) 3252-3711 ou WhatsApp: (27) 98182-0220 (das 7h às 22h).
- Defesa Civil: atendimento emergencial por conta da chuva. Telefone: (27) 99938-9500 e 199 (atendimento 24 horas).
Saúde: Os Prontos Atendimentos (PAs), a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Riviera da Barra e o Hospital Maternidade de Cobilândia funcionarão normalmente em regime de 24 horas;
Defesa Civil: estará de plantão. Acionamento pelos telefones 199 e 193, do Corpo de Bombeiros;
Guarda Municipal: acionamento pelo telefone 153;
Ouvidoria, Fiscalização Ambiental, Bem-Estar Animal e Disque-Silêncio: atendimento pelo telefone (27) 3149-7336, no horário das 8 às 18 horas, pelo site ouvidoria.vilavelha.es.gov.br ou pelo aplicativo Vila Velha ON — disponível em Android e iOS — 24 horas;
Posturas: denúncias podem ser feitas pelo telefone da ouvidoria (27) 3149-7336;
Serviço Especializado de Abordagem Social: funcionamento até as 22h, pelo telefone (27) 99281 3444;
Conselho Tutelar: plantão 24h, pelo telefone (27) 99281-0936;
Centro de Referência no Atendimento Especializado à Mulher em Situação de Violência (Cramvive): atendimento das 12h às 18h. Telefone (27) 9883-5769;
Auxílio-Funeral: de 8h às 20h. Contato: (27) 98814-0266;
Casa da Memória, Museu Atelier Homero Massena e Igreja do Rosário: fechados;
Farol Santa Luzia: aberto das 8h30 às 16h30.
Saúde:
- PA do Trevo de Alto Lage: funcionamento 24 horas;
- PA de Bela Vista e Nova Rosa da Penha I: 7h às 17 horas;
- PA de Flexal: atendimento com clínico geral 24 horas. Atendimento com pediatra de 7h às 19h.
Necrópole
- Horário de atendimento de 7h às 18h. Mais informações pelo telefone 3354-5415.
Cemitérios
- Funcionando de 7h às 17h.
Conselho Tutelar
- Funcionando 24 horas. Telefones de plantão: (27) 99945-6962, (27) 99945-6172, (27) 99580-9529 e (27) 99933-9170.
- Equipes de plantão. Informações pelos telefones 27 98831-6000 ou emergências pelo 199 (24 horas).
Defesa Civil: acionamentos pelos telefones (27) 99860-4360 e (27) 3255-1942.
Prontos Atendimentos (PA): as unidades de Arlindo Villaschi e Viana Sede funcionarão normalmente.
Guarda Municipal: acionamentos pelo telefone (27) 99738-8787.
Assistência Social: no telefone (27) 98123-0071.
Cemitérios de Vila Bethânia, Morada de Bethânia (Vertical), Eldorado, Viana Sede e Araçatiba: funcionarão das 7h às 16h. Informações pelos telefones (27) 99944-8918 ou (27) 99926-1424.
Conselho Tutelar: acionamento pelo telefone (27) 99818-4446.