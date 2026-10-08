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Feriado de 12 de outubro: veja o que abre e fecha na Grande Vitória

Confira os horários de funcionamento de shoppings, supermercados, agências bancárias e órgãos públicos na Grande Vitória neste feriado

Publicado em 08 de Outubro de 2026 às 16:23

Lucas Gaviorno

Lucas Gaviorno

Publicado em 

08 out 2026 às 16:23
Alexas_Fotos | Pixabay

Com o feriado de 12 de outubro na próxima segunda-feira (12), quando se celebra o Dia de Nossa Senhora Aparecida e o Dia das Crianças, diversos serviços públicos e privados da Grande Vitória terão horários alterados. Para você se programar, A Gazeta preparou um guia completo com o que abre e fecha.

Tabela de Supermercados
Supermercados
Perim Todas as lojas abertas das 8h às 18h
Extrabom, Extraplus e Atacado Vem Das 8h às 18h
Sam's Club Das 11h às 21h
Carrefour Das 11h às 21h
Atacadão Das 11h às 21h
Carone Das 8h às 18h
Sempre Tem As lojas funcionam das 8h às 18h, com exceção da unidade de Jardim Limoeiro, que opera das 7h às 18h. Já a loja de Linhares permanecerá fechada.
BH Não informou o horário de funcionamento.
Tabela de Shoppings
Shoppings
Shopping Vitória
Todas as lojas e quiosques abertos das 14h às 21h. Alguns estabelecimentos podem abrir às 11h e fechar às 22h, se preferirem. Praça de alimentação e área de lazer abertas das 11h às 22h.
Shopping Praia da Costa
Lojas e quiosques abertos das 14h às 21h, com alguns estabelecimentos podendo abrir às 13h e fechar às 22h, se preferirem. Praça de alimentação e área de lazer abertas das 11h às 22h. Os restaurantes podem estender o funcionamento, conforme a demanda.
Shopping Moxuara
Todas as lojas e quiosques abertos das 14h às 21h. Entretanto, alguns estabelecimentos podem abrir às 13h e fechar às 22h. Praça de alimentação das 11h às 22h.
Shopping Montserrat
Lojas e quiosques abertos das 14h às 21h. Entretanto, alguns estabelecimentos podem abrir entre 12h e 14h. Praça de alimentação aberta das 11h às 22h
Shopping Mestre Álvaro
Lojas e quiosques funcionando devem operar entre 14h e 21h. Entretanto, alguns estabelecimentos podem abrir às 13h e fechar às 22h. Praça de alimentação aberta das 11h às 22h.
Boulevard Shopping Vila Velha
Lojas e quiosques abertos das 13h às 22h. Praça de alimentação e lazer das 11h às 22h. Academia aberta das 6h às 12h.
Shopping Vila Velha
Todas as lojas funcionando de 14h às 21h. Entretanto, alguns estabelecimentos podem abrir às 12h e fechar às 22h. Praça de alimentação aberta entre 11h e 22h
Masterplace Mall
Todas as lojas funcionando de 10h às 18h. Entretanto, alguns estabelecimentos podem abrir às 9h. Praça de alimentação aberta entre 10h e 18h. Supermercado: de 7h30 às 18h.
Shopping Norte Sul
Lojas abertas entre 13h e 19h. Entretanto, alguns estabelecimentos podem abrir entre 10h e 13h. Praça de alimentação das 11h às 21h.
FECHADOS Bancos, Polo de Moda da Glória e repartições públicas que não sejam de serviços essenciais estarão fechados
Cinemas

Confira os filmes em cartaz e programação dos cinemas na Agenda HZ.

Vitória

Defesa Civil: vai atuar em regime de plantão 24h, pelo telefone (27) 98125-0986;


Unidades de saúde: os postos da Praia do Suá, Nova Palestina/Conquista, Maruípe, Santo Antônio, Jardim Camburi e Maria Ortiz funcionarão das 7 às 19 horas, para atendimentos de intercorrências de baixa gravidade;


Pronto Atendimento (PA): as unidades de São Pedro e Praia do Suá com plantão 24h;


Centro de Atenção Psicossocial (Caps) Álcool e outras Drogas: as unidades de Ilha de Santa Maria e São Pedro com plantão 24h;


Restaurante Popular: funcionará das 11h às 14h para almoço e das 18h às 20h para o jantar;


Conselho Tutelar: vai atuar em esquema de prontidão e fará atendimentos pelo telefone (27) 3382-6488;


Rua de Lazer: o trecho de Camburi funcionará das 5h às 13h e o do Centro das 5h às 12h.


A prefeitura informou que os moradores podem entrar em contato com a gestão pelo Fala Vitória 156, pelo app Vitória Online — disponível em Android ou iOS — ou pelo site vitoria.es.gov.br.

Serra

Saúde:

  • Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) de Carapina, Infantil, Castelândia e Serra Sede: atendimento 24 horas;
  • Hospital Municipal Materno Infantil (HMMI), em Colina de Laranjeiras: atendimento 24 horas;
  • Serviço de Atenção às Pessoas em Situação de Violência Sexual (SASV), que funciona no nível superior do Hospital Municipal Materno Infantil, em Colina de Laranjeiras: atendimento 24 horas. Informações: (27) 98166-1308;
  • Farmácia Central, localizada na Colina de Laranjeiras (mesmo pátio do Hospital Materno Infantil): funcionamento 24 horas;
  • Vigilância Sanitária: denúncias pelo telefone (27) 98166-1036.

Assistência social
  • Auxílio Funeral: das 8h às 20h. Telefone: (27) 98166-0814;
  • Conselho Tutelar: trabalhando em escala de plantão. Telefone (27) 98166-0515. 
  • Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro POP): funcionando das 7h às 18h. Telefone (27) 98166-0161.
  • Abordagem Social: das 8h às 20h. Telefone (27) 98166-0494.

Meio Ambiente e Posturas
  • Disque-Silêncio: telefone: (27) 99951-2321 (das 16h às 2h).
  • Fiscalização do Meio Ambiente: telefone: (27) 99951-2321 (das 18h às 0h).
  • Fiscalização de Posturas: telefone: (27) 99517-9126 (das 16h às 2h).

Defesa Social
  • Guarda Civil Municipal (GCM): (27) 3252-3711 ou WhatsApp: (27) 98166-0812;
  • Departamento de Operação de Trânsito (DOT): com agentes trabalhando no monitoramento das vias. Telefone: (27) 3252-3711 ou WhatsApp: (27) 98182-0220 (das 7h às 22h).
  • Defesa Civil: atendimento emergencial por conta da chuva. Telefone: (27) 99938-9500 e 199 (atendimento 24 horas).
Vila Velha

Saúde: Os Prontos Atendimentos (PAs), a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Riviera da Barra e o Hospital Maternidade de Cobilândia funcionarão normalmente em regime de 24 horas;


Defesa Civil: estará de plantão. Acionamento pelos telefones 199 e 193, do Corpo de Bombeiros;


Guarda Municipal: acionamento pelo telefone 153;


Ouvidoria, Fiscalização Ambiental, Bem-Estar Animal e Disque-Silêncio: atendimento pelo telefone (27) 3149-7336, no horário das 8 às 18 horas, pelo site ouvidoria.vilavelha.es.gov.br ou pelo aplicativo Vila Velha ON — disponível em Android e iOS — 24 horas;


Posturas: denúncias podem ser feitas pelo telefone da ouvidoria (27) 3149-7336;


Serviço Especializado de Abordagem Social: funcionamento até as 22h, pelo telefone (27) 99281 3444;


Conselho Tutelar: plantão 24h, pelo telefone (27) 99281-0936;


Centro de Referência no Atendimento Especializado à Mulher em Situação de Violência (Cramvive): atendimento das 12h às 18h. Telefone (27) 9883-5769;


Auxílio-Funeral: de 8h às 20h. Contato: (27) 98814-0266;


Casa da Memória, Museu Atelier Homero Massena e Igreja do Rosário: fechados;


Farol Santa Luzia: aberto das 8h30 às 16h30.

Cariacica

Saúde:

  • PA do Trevo de Alto Lage: funcionamento 24 horas;
  • PA de Bela Vista e Nova Rosa da Penha I: 7h às 17 horas;
  • PA de Flexal: atendimento com clínico geral 24 horas. Atendimento com pediatra de 7h às 19h.


Necrópole

  • Horário de atendimento de 7h às 18h. Mais informações pelo telefone 3354-5415.


Cemitérios

  • Funcionando de 7h às 17h.


Conselho Tutelar

  • Funcionando 24 horas. Telefones de plantão: (27) 99945-6962, (27) 99945-6172, (27) 99580-9529 e (27) 99933-9170.

Defesa Civil
  • Equipes de plantão. Informações pelos telefones 27 98831-6000 ou emergências pelo 199 (24 horas).

Viana

Defesa Civil: acionamentos pelos telefones (27) 99860-4360 e (27) 3255-1942.


Prontos Atendimentos (PA): as unidades de Arlindo Villaschi e Viana Sede funcionarão normalmente.


Guarda Municipal: acionamentos pelo telefone (27) 99738-8787.


Assistência Social: no telefone (27) 98123-0071.


Cemitérios de Vila Bethânia, Morada de Bethânia (Vertical), Eldorado, Viana Sede e Araçatiba: funcionarão das 7h às 16h. Informações pelos telefones (27) 99944-8918 ou (27) 99926-1424.


Conselho Tutelar: acionamento pelo telefone (27) 99818-4446.

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