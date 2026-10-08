Feriado de 12 de outubro: veja o que abre e fecha na Grande Vitória

Defesa Civil: vai atuar em regime de plantão 24h, pelo telefone (27) 98125-0986;





Unidades de saúde: os postos da Praia do Suá, Nova Palestina/Conquista, Maruípe, Santo Antônio, Jardim Camburi e Maria Ortiz funcionarão das 7 às 19 horas, para atendimentos de intercorrências de baixa gravidade;





Pronto Atendimento (PA): as unidades de São Pedro e Praia do Suá com plantão 24h;





Centro de Atenção Psicossocial (Caps) Álcool e outras Drogas: as unidades de Ilha de Santa Maria e São Pedro com plantão 24h;





Restaurante Popular: funcionará das 11h às 14h para almoço e das 18h às 20h para o jantar;





Conselho Tutelar: vai atuar em esquema de prontidão e fará atendimentos pelo telefone (27) 3382-6488;





Rua de Lazer: o trecho de Camburi funcionará das 5h às 13h e o do Centro das 5h às 12h.





A prefeitura informou que os moradores podem entrar em contato com a gestão pelo Fala Vitória 156, pelo app Vitória Online — disponível em Android ou iOS — ou pelo site vitoria.es.gov.br.