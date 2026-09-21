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Descanso à vista

Feriados no ES: veja quando são as próximas folgas até o fim do ano

Calendário reúne os próximos feriados nacionais e os pontos facultativos previstos até o fim deste ano no Espírito Santo

Publicado em 21 de Setembro de 2026 às 15:01

Ana Clara da Cruz

Ana Clara da Cruz

Publicado em 

21 set 2026 às 15:01
Calendário, feriados
Até dezembro, o calendário capixaba terá feriados nacionais, municipais e datas de ponto facultativo Pixabay

O fim do ano está se aproximando e, com ele, o período das férias de verão. Mas, até lá, os trabalhadores e estudantes ainda vão poder aproveitar algumas folgas extras no Espírito Santo. Ainda há uma lista de feriados – alguns prolongados – e pontos facultativos até o final de 2026. Para curtir o descanso numa boa, é importante entender a diferença entre as duas categorias, para saber quando a dispensa do trabalho ou da escola é obrigatória.


Os feriados são estabelecidos por lei, podendo ser nacionais, estaduais ou municipais. O descanso nesses dias é considerado um direito do trabalhador, com exceção dos casos previstos em lei. Caso haja a necessidade de serviço nesses dias, a remuneração deverá ser paga em dobro, salvo se o empregador determinar outro dia de folga. A regra está prevista no artigo 9º da Lei nº 605/1949. 


Em contrapartida, o ponto facultativo é a suspensão do expediente, em algumas datas, nos órgãos públicos alcançados pela medida. Logo, empresas privadas podem manter o funcionamento normal.

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O próximo feriado nacional será no dia 12 de outubro, em comemoração a Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Como a data cai numa segunda-feira, o feriadão está garantido, com o sábado e o domingo. 


Já em novembro, haverá três feriados. Um deles, porém, cairá no domingo: a Proclamação da República, em 15 de novembro. Outros dois vão garantir fins de semana prolongados: Finados, no dia 2 (segunda-feira), e Consciência Negra, no dia 20 (sexta-feira). Em dezembro, para fechar o ano, o Natal, no dia 25, cairá em uma sexta-feira.


Ainda em dezembro, a Serra terá dois feriados. O primeiro será em comemoração ao aniversário e à padroeira da cidade, Nossa Senhora da Conceição, no dia 8 (terça-feira) e outro no dia 26, Dia do Serrano.


Em relação aos pontos facultativos, no dia 28 de outubro (quarta-feira), é celebrado o Dia do Servidor Público. Já em dezembro, as vésperas de Natal e de Ano Novo, nos dias 24 e 31, ambos na quinta-feira, serão de folga para o funcionalismo público.

Confira os feriados e os pontos facultativos:

  • 12 de outubro (segunda-feira): Nossa Senhora Aparecida - Feriado nacional 

  • 28 de outubro (quarta-feira): Dia do Servidor Público - Ponto facultativo

  • 2 de novembro (segunda-feira): Finados - Feriado nacional 

  • 15 de novembro (domingo): Proclamação da República - Feriado nacional 

  • 20 de novembro (sexta-feira): Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra - Feriado nacional 

  • 8 de dezembro (terça-feira): aniversário da Serra e dia da padroeira da cidade, Nossa Senhora da Conceição - Feriado municipal 

  • 24 de dezembro (quinta-feira) - Véspera de Natal - Ponto facultativo

  • 25 de dezembro (sexta-feira) - Natal - Feriado nacional 

  • 26 de dezembro (sábado) - Dia do Serrano - Feriado municipal 

  • 31 de dezembro (quinta-feira) - Véspera de Ano Novo - Ponto facultativo

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