Feriados no ES: veja quando são as próximas folgas até o fim do ano

O fim do ano está se aproximando e, com ele, o período das férias de verão. Mas, até lá, os trabalhadores e estudantes ainda vão poder aproveitar algumas folgas extras no Espírito Santo. Ainda há uma lista de feriados – alguns prolongados – e pontos facultativos até o final de 2026. Para curtir o descanso numa boa, é importante entender a diferença entre as duas categorias, para saber quando a dispensa do trabalho ou da escola é obrigatória.





Os feriados são estabelecidos por lei, podendo ser nacionais, estaduais ou municipais. O descanso nesses dias é considerado um direito do trabalhador, com exceção dos casos previstos em lei. Caso haja a necessidade de serviço nesses dias, a remuneração deverá ser paga em dobro, salvo se o empregador determinar outro dia de folga. A regra está prevista no artigo 9º da Lei nº 605/1949.





Em contrapartida, o ponto facultativo é a suspensão do expediente, em algumas datas, nos órgãos públicos alcançados pela medida. Logo, empresas privadas podem manter o funcionamento normal.