Prova de vida: prazo para aposentados e pensionistas do IPAJM vai até 30 de setembro

Os aposentados e pensionistas do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM), aniversariantes entre maio e agosto e que ainda não realizaram a prova de vida, devem fazer o recadastramento anual até o dia 30 de setembro. O procedimento é obrigatório, e o não cumprimento dentro do prazo resultará na suspensão do benefício a partir do dia 1º de outubro deste ano.
A lista nominal dos beneficiários que estão pendentes com a prova de vida se encontra disponível no site do instituto (clique aqui para conferir). Nessa mesma página, estão reunidas todas as informações referentes ao Recadastramento de 2026, incluindo legislações, prazos e orientações sobre o procedimento.
Há duas formas de realizar a prova de vida:
De forma digital, pela plataforma gov.br: Quem ainda não possui o aplicativo pode fazer o download gratuitamente no celular pelo link https://www.gov.br/pt-br/apps/app-gov.br. Para utilizar o serviço é necessário ter biometria facial cadastrada em pelo menos uma das bases: Carteira de Identidade Nacional (CIN), Cadastro biométrico do TSE (título de eleitor) ou Carteira Nacional de Habilitação (CNH).
Confira aqui o passo a passo de como fazer a prova de vida pelo gov.br .
Presencialmente em qualquer agência do Banco Banestes: no ato da realização da Prova de Vida, em qualquer agência do Banestes, o beneficiário deverá apresentar CPF e documento oficial de identificação com foto. Não é necessário deixar documentos na agência, sendo exigida apenas a apresentação no momento do atendimento.
No ato da realização da prova de vida, em qualquer agência do Banestes, o beneficiário deverá apresentar CPF e documento oficial de identificação com foto. Não é necessário deixar documentos na agência, sendo exigida apenas a apresentação no momento do atendimento.
Aos demais beneficiários, o prazo corresponde ao mês de aniversário. Veja na tabela abaixo: