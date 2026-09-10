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Aniversariantes de maio a agosto

Prova de vida: prazo para aposentados e pensionistas do IPAJM vai até 30 de setembro

Beneficiários que não fizerem o recadastramento anual dentro do prazo terão o pagamento suspenso a partir de 1º de outubro

Publicado em 10 de Setembro de 2026 às 16:39

Ana Clara da Cruz

Ana Clara da Cruz

Publicado em 

10 set 2026 às 16:39
Prazo para aposentados e pensionistas aniversariantes de maio e agosto vai até 30 de setembro Divulgação/IPAJM

Os aposentados e pensionistas do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM), aniversariantes entre maio e agosto e que ainda não realizaram a prova de vida, devem fazer o recadastramento anual até o dia 30 de setembro. O procedimento é obrigatório, e o não cumprimento dentro do prazo resultará na suspensão do benefício a partir do dia 1º de outubro deste ano.


A lista nominal dos beneficiários que estão pendentes com a prova de vida se encontra disponível no site do instituto (clique aqui para conferir). Nessa mesma página, estão reunidas todas as informações referentes ao Recadastramento de 2026, incluindo legislações, prazos e orientações sobre o procedimento. 

Como fazer a prova de vida? 

Há duas formas de realizar a prova de vida:


De forma digital, pela plataforma gov.br: Quem ainda não possui o aplicativo pode fazer o download gratuitamente no celular pelo link https://www.gov.br/pt-br/apps/app-gov.br. Para utilizar o serviço é necessário ter biometria facial cadastrada em pelo menos uma das bases: Carteira de Identidade Nacional (CIN), Cadastro biométrico do TSE (título de eleitor) ou Carteira Nacional de Habilitação (CNH).


Confira aqui o passo a passo de como fazer a prova de vida pelo gov.br . 


Presencialmente em qualquer agência do Banco Banestes: no ato da realização da Prova de Vida, em qualquer agência do Banestes, o beneficiário deverá apresentar CPF e documento oficial de identificação com foto. Não é necessário deixar documentos na agência, sendo exigida apenas a apresentação no momento do atendimento.


No ato da realização da prova de vida, em qualquer agência do Banestes, o beneficiário deverá apresentar CPF e documento oficial de identificação com foto. Não é necessário deixar documentos na agência, sendo exigida apenas a apresentação no momento do atendimento.


Aos demais beneficiários, o prazo corresponde ao mês de aniversário. Veja na tabela abaixo: 

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