Prova de vida: prazo para aposentados e pensionistas do IPAJM vai até 30 de setembro

Há duas formas de realizar a prova de vida:





De forma digital, pela plataforma gov.br: Quem ainda não possui o aplicativo pode fazer o download gratuitamente no celular pelo link https://www.gov.br/pt-br/apps/app-gov.br. Para utilizar o serviço é necessário ter biometria facial cadastrada em pelo menos uma das bases: Carteira de Identidade Nacional (CIN), Cadastro biométrico do TSE (título de eleitor) ou Carteira Nacional de Habilitação (CNH).





Confira aqui o passo a passo de como fazer a prova de vida pelo gov.br .





Presencialmente em qualquer agência do Banco Banestes: no ato da realização da Prova de Vida, em qualquer agência do Banestes, o beneficiário deverá apresentar CPF e documento oficial de identificação com foto. Não é necessário deixar documentos na agência, sendo exigida apenas a apresentação no momento do atendimento.





No ato da realização da prova de vida, em qualquer agência do Banestes, o beneficiário deverá apresentar CPF e documento oficial de identificação com foto. Não é necessário deixar documentos na agência, sendo exigida apenas a apresentação no momento do atendimento.





Aos demais beneficiários, o prazo corresponde ao mês de aniversário. Veja na tabela abaixo: