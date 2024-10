Dia 12 de outubro é feriado ou ponto facultativo? Entenda

No próximo sábado (12), católicos celebram o Dia de Nossa Senhora Aparecida; na mesma data, também é comemorado o Dia das Crianças

Dia das Crianças

Ainda que comemorado no mesmo dia que o da padroeira do Brasil, o Dia das Crianças não tem cunho religioso e surgiu antes do feriado de Nossa Senhora. Em 1923, quando o Rio de Janeiro ainda era a capital do país, o III Congresso Sul-Americano da Criança foi realizado, quando o então deputado federal Galdino Valle Filho sugeriu a criação da data através de um projeto de lei, sancionado em novembro de 1924.