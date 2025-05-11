Governo do ES prorroga por mais 180 dias estado de emergência por gripe aviária

Foi prorrogado por mais 180 dias o estado de emergência zoossanitária devido à gripe aviária (H5N1) no Espírito Santo. Essa é a quarta prorrogação do decreto estadual, publicado pela primeira vez em julho de 2023.
A medida visa a reforçar as ações de vigilância e prevenção à doença, com foco na proteção da avicultura comercial capixaba — atividade estratégica para a geração de emprego, renda e abastecimento de alimentos.
O Espírito Santo foi o primeiro estado brasileiro a registrar casos do vírus H5N1 em aves silvestres migratórias, em maio de 2023, o que motivou a intensificação imediata das ações sanitárias e a articulação entre os órgãos públicos das esferas federal, estadual e municipal.
A decisão da prorrogação foi tomada por unanimidade, durante reunião virtual do Comitê Gestor de Enfrentamento à Influenza Aviária, realizada na última sexta-feira (9), em consonância com a Portaria nº 784, publicada pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), em 7 de abril de 2025, que prorrogou a emergência zoossanitária em todo o território nacional até 6 de outubro.
“A prorrogação do estado de emergência é uma medida preventiva essencial. Temos conseguido manter a avicultura comercial do Espírito Santo livre do vírus graças ao empenho dos órgãos públicos, da iniciativa privada e dos produtores, que vêm seguindo os protocolos de biosseguridade com rigor. É um esforço coletivo que protege vidas, empregos e nossa economia”, afirmou o secretário de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca, Enio Bergoli.
Todas as suspeitas de Influenza Aviária em aves domésticas ou silvestres — incluindo sinais respiratórios, neurológicos ou morte súbita — devem ser notificadas imediatamente pelo sistema e-Sisbravet, disponível no site do Idaf (www.idaf.es.gov.br). A população também deve evitar contato direto com aves doentes ou mortas, sem o uso de equipamentos de proteção.