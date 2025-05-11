Governo do ES prorroga por mais 180 dias estado de emergência por gripe aviária

Trinta-réis-de-bando tem sido encontrado com gripe aviária Crédito: Wikimedia Commons

Foi prorrogado por mais 180 dias o estado de emergência zoossanitária devido à gripe aviária (H5N1) no Espírito Santo . Essa é a quarta prorrogação do decreto estadual, publicado pela primeira vez em julho de 2023.

A medida visa a reforçar as ações de vigilância e prevenção à doença, com foco na proteção da avicultura comercial capixaba — atividade estratégica para a geração de emprego, renda e abastecimento de alimentos.

O Espírito Santo foi o primeiro estado brasileiro a registrar casos do vírus H5N1 em aves silvestres migratórias, em maio de 2023 , o que motivou a intensificação imediata das ações sanitárias e a articulação entre os órgãos públicos das esferas federal, estadual e municipal.

A decisão da prorrogação foi tomada por unanimidade, durante reunião virtual do Comitê Gestor de Enfrentamento à Influenza Aviária, realizada na última sexta-feira (9), em consonância com a Portaria nº 784, publicada pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), em 7 de abril de 2025, que prorrogou a emergência zoossanitária em todo o território nacional até 6 de outubro.

“A prorrogação do estado de emergência é uma medida preventiva essencial. Temos conseguido manter a avicultura comercial do Espírito Santo livre do vírus graças ao empenho dos órgãos públicos, da iniciativa privada e dos produtores, que vêm seguindo os protocolos de biosseguridade com rigor. É um esforço coletivo que protege vidas, empregos e nossa economia”, afirmou o secretário de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca, Enio Bergoli.