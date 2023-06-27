ES registra primeiro foco de gripe aviária em aves domésticas no Brasil

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) confirmou na detecção do vírus da influenza aviária de alta patogenicidade (IAAP - H5N1) no Estado Crédito: Divulgação | Butantan

A Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag) informou nesta terça-feira (27) que foi confirmado o primeiro foco positivo para influenza aviária (H5N1) em aves domésticas no Espírito Santo . A doença foi confirmada em um pato e um ganso de propriedade localizada no município da Serra

De acordo com o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) , esse é o primeiro foco detectado em aves domésticas em criação de subsistência desde a confirmação do vírus no Brasil, no dia 15 de maio

"É importante ressaltar que a ocorrência do foco confirmado de IAAP em aves de subsistência não traz restrições ao comércio internacional de produtos avícolas brasileiros. O consumo e a exportação de produtos avícolas permanecem seguros", disse o Ministério em nota publicada.

Ainda segundo o ministério, as medidas sanitárias estão sendo aplicadas para contenção e erradicação do foco do vírus, bem como estão sendo intensificadas as ações de vigilância em populações de aves domésticas na região do foco.

O Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf) também informou que está adotando as medidas de controle e erradicação do vírus no foco, além de reforçar as ações de vigilância clínica nas áreas do entorno, em um raio de até 10km.

"É importante ressaltar que a ocorrência do foco em aves de subsistência não traz restrições ao comércio internacional de produtos avícolas brasileiros. O consumo e a exportação de produtos avícolas permanecem seguros.

Todas as suspeitas de influenza aviária em aves domésticas ou silvestres, incluindo a identificação de aves com sinais respiratórios, neurológicos ou mortalidade alta e súbita, devem ser notificadas imediatamente pelo e-Sisbravet, disponível no site do Idaf . O contato direto, sem proteção adequada, com aves doentes ou mortas deve ser evitado pela população.

Your browser does not support the audio element. ES registra primeiro foco de gripe aviária em aves domésticas no Brasil

A depender da evolução das investigações e do cenário epidemiológico, novas medidas poderão ser adotadas pelo ministério e Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (IDAF) para evitar a disseminação do vírus e proteger a avicultura nacional.

Focos no Brasil

De acordo com o Mapa, atualmente, o Brasil conta com 50 focos de vírus da influenza aviária de alta patogenicidade (IAAP - H5N1) detectados em aves silvestres, no Espírito Santo, Bahia, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. As atualizações sobre os focos, bem como quais espécies afetadas podem ser consultadas no Painel BI , disponibilizado pelo ministério.

"As ações de comunicação sobre a doença e as principais medidas de prevenção estão sendo reforçadas com o objetivo de aumentar a conscientização e sensibilizar a população em geral e os criadores de aves, com destaque para a imediata notificação de casos suspeitos da doença e para o fortalecimento das medidas de biosseguridade nos estabelecimentos de produção avícola", ressaltou o ministério.

O contato direto, sem proteção adequada, com aves doentes ou mortas deve ser evitado. Todas as suspeitas do vírus em aves domésticas ou silvestres, incluindo a identificação de aves com sinais respiratórios, neurológicos ou mortalidade alta e súbita, devem ser notificadas imediatamente ao órgão estadual de saúde animal ou à Superintendência Federal de Agricultura e Pecuária por qualquer meio ou pelo e-Sisbravet

Casos no Espírito Santo

No dia 15 de maio, o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), anunciou que casos de gripe aviária foram registrados no Estado. A detecção do vírus da influenza aviária H5N1 aconteceu em três aves silvestres: uma localizada no município de Marataízes, no Sul do Estado, e outra no bairro Jardim Camburi, em Vitória. A terceira ave estava no Instituto de Pesquisa e Reabilitação de Animais Marinhos de Cariacica (Ipram).