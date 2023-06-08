Mapa da gripe aviária no Espírito Santo em 8 de junho de 2023 Crédito: Reprodução/Painel Ministério da Agricultura

O Ministério da Agricultura e Pecuária disponibilizou um painel para consulta de casos confirmados da gripe aviária (H5N1). A plataforma é pública e nela podem ser verificados dados sobre investigações em andamento por Estado e por município. Dos 30 focos confirmados em todo o Brasil até esta quinta-feira (8), 20 estão no Espírito Santo.

De acordo com dados do painel, já são 1.269 investigações realizadas sobre suspeitas de contaminação por gripe aviária no país, sendo que 237 tiveram coleta de amostras por serem classificadas como casos prováveis e há sete investigações em andamento. Os casos confirmados após investigação laboratorial que deuresultado positivo para o vírus da influenza aviária de alta patogenicidade.

Do total de casos investigados, 47 são do Espírito Santo, sendo que em 29 deles houve coleta de amostras. Há duas investigações em andamento no Estado, uma em Anchieta e outra em Vila Velha, ainda sem resultado laboratorial conclusivo, e 20 em que o resultado foi positivo para gripe aviária.

Your browser does not support the audio element. Painel sobre focos da gripe aviária mostra que ES tem 20 casos confirmados

Conforme informações disponíveis no painel do Ministério da Agricultura, os casos confirmados no Espírito Santo são dos seguintes municípios: Cariacica (2); Guarapari (2); Itapemirim (2); Linhares (1); Marataízes (4); Nova Venécia (1); Piúma (1); Serra (1); Vila Velha (3); Vitória (3).

Até o momento, além dos 20 casos no Espírito Santo, há focos confirmados em aves silvestres nos estados do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo, nas espécies: Thalasseus acuflavidus (trinta-réis-de-bando), Sula leucogaster (atobá-pardo), Thalasseus maximus (trinta-réis-real), Sterna hirundo (Trinta-réis-boreal), Megascops choliba (corujinha-do-mato), Cygnus melancoryphus (cisne-de-pescoço-preto), Chroicocephalus cirrocephalus (Gaivota-de-cabeça-cinza), Fregata magnificens (Fragata) e Nannopterum brasilianum (biguá).

O mapa da gripe aviária é atualizado duas vezes ao dia, às 13h e às 19h, quando houver algum laudo de investigação confirmando a detecção do vírus da gripe aviária. À medida que for necessário, o Ministério da Agricultura vai aperfeiçoar a ferramenta para facilitar o acesso às informações.