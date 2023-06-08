Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Mapa da Influenza

Painel sobre focos da gripe aviária mostra que ES tem 20 casos confirmados

Ferramenta do Ministério da Agricultura revela que Espírito Santo já fez 45 investigações. No Brasil, ao todo, 30 aves foram encontradas contaminadas pelo vírus
Ednalva Andrade

Ednalva Andrade

Publicado em 

08 jun 2023 às 19:36

Publicado em 08 de Junho de 2023 às 19:36

Mapa da gripe aviária no Espírito Santo em 8 de junho de 2023
Mapa da gripe aviária no Espírito Santo em 8 de junho de 2023 Crédito: Reprodução/Painel Ministério da Agricultura
O Ministério da Agricultura e Pecuária disponibilizou um painel para consulta de casos confirmados da gripe aviária (H5N1). A plataforma é pública e nela podem ser verificados dados sobre investigações em andamento por Estado e por município. Dos 30 focos confirmados em todo o Brasil até esta quinta-feira (8), 20 estão no Espírito Santo.
De acordo com dados do painel, já são 1.269 investigações realizadas sobre suspeitas de contaminação por gripe aviária no país, sendo que 237 tiveram coleta de amostras por serem classificadas como casos prováveis e há sete investigações em andamento. Os casos confirmados após investigação laboratorial que deuresultado positivo para o vírus da influenza aviária de alta patogenicidade.
Do total de casos investigados, 47 são do Espírito Santo, sendo que em 29 deles houve coleta de amostras. Há duas investigações em andamento no Estado, uma em Anchieta e outra em Vila Velha, ainda sem resultado laboratorial conclusivo, e 20 em que o resultado foi positivo para gripe aviária.
Painel sobre focos da gripe aviária mostra que ES tem 20 casos confirmados
Conforme informações disponíveis no painel do Ministério da Agricultura, os casos confirmados no Espírito Santo são dos seguintes municípios: Cariacica (2); Guarapari (2); Itapemirim (2); Linhares (1); Marataízes (4); Nova Venécia (1); Piúma (1); Serra (1); Vila Velha (3); Vitória (3).

Veja Também

Gripe aviária: governo do ES proíbe visitação em ilhas de Guarapari

Ilhas de Vila Velha estão proibidas de receber visitantes após gripe aviária

Gripe aviária: governo confirma mais 4 casos em aves silvestres no ES

Até o momento, além dos 20 casos no Espírito Santo, há focos confirmados em aves silvestres nos estados do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo, nas espécies: Thalasseus acuflavidus (trinta-réis-de-bando), Sula leucogaster (atobá-pardo), Thalasseus maximus (trinta-réis-real), Sterna hirundo (Trinta-réis-boreal), Megascops choliba (corujinha-do-mato), Cygnus melancoryphus (cisne-de-pescoço-preto), Chroicocephalus cirrocephalus (Gaivota-de-cabeça-cinza), Fregata magnificens (Fragata) e Nannopterum brasilianum (biguá).
O mapa da gripe aviária é atualizado duas vezes ao dia, às 13h e às 19h, quando houver algum laudo de investigação confirmando a detecção do vírus da gripe aviária. À medida que for necessário, o Ministério da Agricultura vai aperfeiçoar a ferramenta para facilitar o acesso às informações.
O Ministério da Agricultura faz um alerta à população para que não recolha as aves que encontrar doentes ou mortas e acionem o serviço veterinário mais próximo para evitar que a doença se espalhe.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Política espírito santo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Governo aumenta imposto sobre cigarros para compensar ações sobre combustíveis
Imagem de destaque
10 receitas com chia para auxiliar no ganho de massa muscular
Imagem de destaque
7 raças de cachorro grandes e pretas 

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados